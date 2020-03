En la mañana del viernes el Gobernador de al provincia de Misiones, presidió una conferencia de prensa en la que anunció nuevas medidas vinculadas con la Emergencia Sanitaria decretada el día jueves.

Acompañado por el Ministro de Educación, Miguel Sedoff, por el Ministro de Salud, Oscar Alarcón y por el Presidente del Consejo General de Educación, Alberto Galarza, anunció la producción y distribución de alcohol en gel y repelentes; confirmó la habilitación del 0800 444 3400 para consultas on line y de video consultas, y presentó la estrategia que a través de la Plataforma Guacurarí+ permitirá que alumnos y docentes avancen en los contenidos durante el receso sanitario preventivo.

En Casa de Gobierno, el gobernador Oscar Herrera Ahuad presidió la conferencia de prensa en la que junto a los ministros de Educación y Salud y al presidente del CGE, informó las últimas estrategias complementarias adoptadas en el contexto de la Emergencia Sanitaria decretada el jueves en Misiones.

Anunció el Gobernador que ayer se prohibido a venta fuera de la provincia de 5 mil litros de alcohol producidos por el ingenio San Javier y que están siendo procesados en el Laboratorio de Especialidades Medicinales “para elaborar alcohol en gel que será distribuido, en forma gratuita, a la ciudadanía”.

Dijo también que el Cedit “está fabricando dos mil repelentes por semana que están disponible para la población”, y que ya “se encuentra activa la guardia on line con las 5 líneas disponibles” para recibir consultas en el número 0800 444 3400”.

En ese contexto el Gobernador anunció que también queda habilitado en la página del Ministerio de Salud Pública, un canal para realizar video consultas a través del link que figura en la misma página, para atender “consultas de pacientes febriles”.



Respecto de la preventiva suspensión de las clases, Herrera Ahuad presentó “ la “Plataforma Guacurarí+, una herramienta de trabajo, pedagógica, para el abordaje virtual que vamos a realizare en estos 15 días”.

Aclaró al respecto que “no se necesita tener conectividad a internet y estar on line para trabajar con la plataforma, off line también es posible y creemos que va a llegar a todos los estudiantes y alumnos de las escuelas de la provincia de Misiones, brindando igualdad de oportunidades”.

Aseguró que quien no tiene internet podrá acceder desde cualquier teléfono celular que pueda tener la familia, bajarse la app y descargar los contenidos para trabajarlos.

Al cierre de la conferencia, Herrera Ahuad pidió a los docentes, alumnos y padres que “nos ayuden y nos acompañen, es fundamental el compromiso de los padres y de los docentes para que tengamos éxito”, y aseguró que “es una gran oportunidad, demostrar todo lo que somos capaces de hacer ante una contingencia compleja, que en principio estimamos en 15 días a raíz de la epidemia de dengue y de las otras patologías que se están dando en el mundo”. Destacó que se está trabajando mucho “para la contención de nuestro pueblo, para llevar toda la tranquilidad a los misioneros porque estamos tomando las decisiones necesarias para el cuidado y la protección de la salud de todos los en nuestra provincia”.

Guacurarí+ para los próximos 15 días

La exposición de los detalles técnicos de la Plataforma Guacurarí+ estuvo a cargo del ministro de Educación Miguel Sedoff, que inició su exposición poniendo el acento en la situación de emergencia y en la oportunidad que puede significar.

“Hace mucho tiempo que en Misiones venimos apostando a la innovación educativa, a nuevas formas de enseñanza y aprendizaje y hemos desarrollado herramientas estrategias de trabajo, puntualmente la Plataforma Guacurarí”, comenzó explicando, y la definió como la plataforma de innovación educativa del Ministerio de Educación con vida propia desde hace 5 años, e indicó Sedoff que será la base sobre la cual se trabajará durante los próximos 15 días.

La dirección de la página es www.guacurari.misiones.gob.ar , en ella se estableció una plataforma a la que pueden ingresar todas las escuelas de la provincia.



Indicó el ministro que “establecimos es un usuario universal y una estructura abierta, con aulas abiertas por niveles y ciclos, donde los docentes y los estudiantes pueden ingresar para encontrar contenidos generales, estrategias y secuencias didácticas para cada uno de sus niveles, modalidades y áreas de trabajo”. Precisó que estos contenidos transversales tienen que ver con los contenidos establecidos en el primer bimestre y fueron determinados por un equipo de 35 personas que trabajó con los directores de enseñanza y el equipo pedagógico y técnico del Ministerio, “por lo tanto son contenidos curados, es decir seleccionados para trabajar específicamente en el sistema”.

Para todos y todos los contenidos

Se brindaron detalles de los modos de acceso, indicando que es posible acceder desde cualquier computadora o cualquier celular, van a ver las distintas materias y a elegir con la que deban trabajar y “van a encontrar lo que necesitan, la secuencia didáctica, la documentación, el video, la valoración y el feedback. Esto se ha construido para todo el sistema educativo, todas las personas que ingresen van a tener a disposición esto que está listo para usar hoy mismo”, dijo el titular de Educación.

Aclaró el Ministro que se concretó una alianza mediante la cual se emitirán micros en Canal 12 y Lt 17: “todos los días a las 8 de la mañana y a las 13:30, vamos a tener media hora de trabajo sobre ejes que tengan que ver con la emergencia, es decir, cómo trabajar en la eventualidad, cómo diseñar una clase, cómo evaluar una clase, cómo hacer el feedback con los docentes y alumnos”. Destacó también que se trabajará aún con quienes no dispongan de una conexión a internet, “porque van a recibir material también a través de sus celulares”.

Se anunció también en el marco de la conferencia, que las escuelas misioneras continuarán abiertas, con su personal directivo atento a si es necesario algún envío de material extra y en algún formato determinado.

Puso de manifiesto Sedoff que “buscamos ofrecer una solución rápida, real, de impacto al sistema educativo de la provincia, sin que esto se considere ni vacaciones ni asueto, que quede claro que estos 15 días de emergencia no son un asueto, no son vacaciones. Los chicos no van a ir a la casa de su abuelo a pasar unos días, sino que van a estar en contacto con la escuela”, enfatizó.

Todos los funcionarios presentes convinieron en que será una experiencia inédita en la provincia y una gran oportunidad para que “desde Misiones demostremos todo lo que somos capaces de hacer. Tenemos docentes muy bien formados, un gran desarrollo en innovación educativa, una gran conciencia sobre la utilización de la tecnología, de las estrategias de aprendizaje, de la utilización de los dispositivos electrónicos en la educación y es el momento de demostrarlo, es el momento de que cada uno tenga la audacia de sentarse con sus amigos, con sus docentes y con sus compañeros de escuela y trabajar”.

Como dato complementario se informó que se abrirá, en la página del Consejo General de Educación, un foro de discusión y consulta con todos los docentes en donde tendrán a disposición consejos de miembros de las direcciones de nivel del Consejo y del Ministerio de Educación y las experiencias, consejos y recursos educativos de sus compañeros y colegas de toda la provincia de Misiones.