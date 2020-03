En consonancia con el Decreto provincial 330/20, establecido por el gobernador de la provincia de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad y los organismos sanitarios nacionales, desde el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de la ciudad de Posadas aprobaron una iniciativa para reforzar las medidas de prevención y concientización, con el objetivo de proteger la ciudad de la enfermedad producida por el mosquito Aedes Aegipty y de la pandemia del COVID-19.

Este jueves, concejales aprobaron el dictamen de Ordenanza para declarar la alerta sanitaria y epidemiológica en el Municipio.

Una de las iniciativas, autoría del Concejal Pablo Velázquez, se enmarca en los lineamientos establecidos por el Decreto Provincial 330/20 y busca reforzar las medidas de prevención y concientización, ante la enfermedad producida por el mosquito Aedes Aegipty: “de alguna manera hoy, los concejales de Posadas no solo estamos pidiendo más esfuerzo y poniendo todas las herramientas a disposición para luchar contra el Dengue sino también pidiendo al vecino su responsabilidad social de ayudar”.



Además, en consonancia con las declaraciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el riesgo de emergencia global “alto”, en función de la propagación del Coronavirus, el concejal Velázquez indicó que “debemos tomar medidas de precaución necesarias ante los posible casos de Coronavirus en nuestra ciudad. Hay una alerta global para tomar los recaudos necesarios para que esto no llegue a trascender”. Es así, que hizo un llamado a los organizadores de eventos que colaboren con las medidas de prevención y ayuden con la suspensión de los eventos en el marco de la responsabilidad social empresarial: “no podemos anteponer la situación económica ante una cuestión de salud pública. Es por eso, que ante este marco de 20 días, es necesario que asumamos la responsabilidad que es necesaria para que todos podamos luchar contra estos dos flagelos que están perjudicando en el mundo”.



“Aquellos que organizamos eventos tenemos que pensar en dejar de ganar y pensar en la salud, no solamente en la nuestra, sino en la de todos. Nosotros desde acá hacemos política y rescato que podamos ponernos de acuerdo entre todos para poder aprobar esto. Hoy si entre todos no pujamos para combatir este mosquito que nos ataca, no vamos a salir”, acotó el Concejal Mario Alcaráz.



Ante la misma premisa, el presidente del Bloque de Cambiemos, edil Rodrigo De Arrechea felicitó al Cuerpo Deliberativo por establecer la alerta en la ciudad, acompañando la determinación del Ejecutivo provincial de redoblar los esfuerzos y priorizar el cuidado de la salud entre todos: “me parece importante comunicar a los comerciantes y empresarios de la ciudad, lo que estamos pasando.

La conjugación de ambas enfermedades es muy peligrosa. Juntas se potencian y pueden ser mortales. Llamo también a la responsabilidad social de los vecinos de no concurrir a lugares donde se junte mucha gente en todo tipo de eventos”.



En materia legislativa, incorporaron diversas iniciativas para su posterior análisis en comisión. El proyecto del defensor del Pueblo, Alberto Penayo, buscará modificar diversos artículos de la Ordenanza XI-80 referida a la Audiencia Pública, para incorporar la tarifa de servicios públicos (luz, agua, gas) a dicha herramienta. En la misma línea, el Edil Diego Barrios, por medio de un proyecto de Comunicación solicitará al Ejecutivo que evalúe la factibilidad de ampliar el alcance de los tickets canasta que perciben los empleados municipales, para el pago de servicios públicos.

Además, giró una comunicación para que se incorpore el sistema de fotomultas dentro del Sistema de Estacionamiento Medido (SEM).



Seguidamente, se incorporó un proyecto de Ordenanza del concejal Maximiliano Florindo para reglamentar la Ordenanza III- N°135, referida a la Estudiantina posadeña. Además, el Concejal Arrechea giró a comisión una iniciativa para crear el Camping Municipal en la ciudad.



Por otra parte, ediles aprobaron diversas declaraciones de Interés Municipal como la “Muestra Fotográfica Indelebles; Mujeres que superaron el cáncer de mama”, que se llevará a cabo desde el día 18 de marzo al 19 abril, en el Centro del Conocimiento y la campaña de concientización organizada por SOKAP, bajo el lema “Recuperar el Control”, en conmemoración al Día Mundial de la Incontinencia de Orina. También, durante la segunda sesión, se aprobó el proyecto del intendente Leonardo Stelatto, para prestar Acuerdo Legislativo al Decreto Municipal N° 358/20, por el cual se designa en el cargo de Tesorera Municipal a la Contadora, Susana Elizabeth Cáceres.



Al momento de los homenajes, se entregó una declaración de Interés Municipal a Lucas Kunaschik, creador de la campaña “Empatía Viral” y el director de la Fundación “Proyecto Zoe”, Fernando Boede, por la realización de la “Maratón por la Inclusión de las Personas con Discapacidad”, la cual se realizará este domingo en la Costanera posadeña a partir de las 17,00 horas.

Ambos manifestaron su agradecimiento a los concejales por apoyar la primera maratón inclusiva e informaron a los presentes, que su realización dependerá de si el Intendente decreta o no, la alerta sanitaria y epidemiológica en el municipio. De ser así, indicaron que respetarán los 20 días de aislamiento y pospondrán la fecha del evento.