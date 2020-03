Con el tradicional discurso de apertura Honorable Concejo Deliberante (HCD) periodo 2020, el Intendente de la ciudad de Posadas,, Leonardo Stellato, agradeció el acompañamiento de los vecinos durante el inicio de su gestión, enfatizó sus objetivos para este año haciendo hincapié en “una ciudad para todos y cada uno”.

De esta manera, dejo inaugurado un nuevo periodo de sesiones ordinarias en el HCD capitalino.

El secretario del Cuerpo Legislativo, Rubén Edelman dio apertura con la lectura del Decreto Nº 91 de convocatoria a Sesión Especial. La comitiva de bienvenida encabezada por el presidente del Honorable Concejo Deliberante de Posadas, Facundo López Sartori, junto al vicepresidente Primero, Fernando Meza y los ediles: Anahí Repetto, Rodrigo De Arrechea y Maximiliano Florindo, recibieron al intendente de la ciudad, Leonardo Stellato, quién realizó el tradicional discurso del 1º de marzo, sobre los proyectos de su gestión.

Dirigiéndose a los presentes con formal representación, el Jefe comunal reivindicó la historia de la provincia recordando que nuestra ciudad, cumplirá 150 años de su fundación y desde la comuna, se prepararán diversas actividades para honrar la fecha en un contexto social que dejó de lado la inclusión y el progreso como factores determinantes de crecimiento: "Fue un 8 de noviembre de 1870 en que el Gobierno de la Provincia de Corrientes crea el departamento de Candelaria e instituye al pueblo Trinchera de San José como capital y puerto. Con el tiempo, prevalece la denominación de Posadas, y pasa a ser la capital de la provincia de Misiones. Esto representa para nosotros una referencia ineludible para reflexionar sobre nuestro pasado y desde ahí, pensar la ciudad que queremos a futuro”.

Como parte de sus convicciones, el ingeniero Stelatto, resaltó la importancia de lograr una “Posadas Inclusiva”, “un lugar para todos y cada uno, sin ciudadanos de segunda ni marginados del progreso, sin excluidos del acceso a los bienes y servicios fundamentales que sienten las bases para que cada posadeño y posadeña pueda hacer realidad sus proyectos y sueños, sin distinción”, como consecuencia de la gran crisis que atravesó a nuestro país durante los últimos cuatro años y que provocó el crecimiento en el municipio, de una desigualdad estructural.

Siguiendo con su discurso, destacó la posición privilegiada de nuestra provincia ante los ojos del resto del país por su “notable sistema político institucional” que construyó, cada municipio, en el marco de su propia autonomía. En esa línea, invitó a los ediles a trabajar en pos del progreso y solucionar los problemas de la ciudadanía, “porque este recinto de la Democracia es la expresión más genuina de las diversas realidades y expectativas de nuestra gente”.

Con la mirada en la “Inclusión” como camino a la “Recuperación” para luego construir un “desarrollo” sostenible de la ciudad, puntualizó los pasos que dio durante sus primeros 100 días de gobierno municipal, en los cuales recuperó financiera y técnicamente al municipio y posicionó nuevamente al empleado municipal como principal “protagonista de la gestión, gracias a su capacidad y compromiso”. En ese contexto, informó sobre la política de recomposición salarial que llevaron adelante desde diciembre para valorizar y dinamizar la economía local: “está nuestro compromiso de respetar a todos aquellos que actualmente trabajan, como dije en muchas oportunidades antes de acceder a este cargo; nadie que trabaje debe preocuparse, porque conservaremos una fuente de trabajo para cada uno de ellos”.

Seguidamente, profundizó en las líneas de acción que vienen llevando adelante en el municipio haciendo hincapié en la palabra empeñada durante la campaña electoral: “prometimos pavimento en la ciudad y estamos cumpliendo”. Otro gran logro fue el replanteo integral del servicio de limpieza y recolección de residuos “mucha agua ha corrido bajo el puente, y muchas versiones, a veces malintencionadas, han buscado tergiversar el objetivo primario y transparente de garantizar a nuestros vecinos las condiciones básicas de higiene y salubridad, para que nuestros hijos puedan crecer sanos, en un entorno sustentable, tendiendo gradualmente a un manejo cada vez más racional y responsable de los deshechos”, señaló haciendo referencia al convenio rubricado con el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional de Misiones (IProDHa).

En materia de Obras, ratificó la continuación del presupuesto participativo por constituirse, en la gestión anterior, como una excelente herramienta de expresión de la población que ha ido creciendo, no sólo en la cantidad de vecinos involucrados en este proceso, sino, también, en un gran número de obras construidas. Entre las propuestas, indicó que transformarán el actual Parque de la Ciudad en un parque de escala urbana, para que los barrios como Itaembé Mini, Itaembé Guazú y aledaños, tengan un sitio con equipamientos para llevar adelante una gran cantidad de actividades. También, trabajarán en conjunto con el Ministerio de Agricultura Familiar, IFAI y la Asociación de Ferias Francas para que “el mayor dinero posible sea invertido en la agricultura de Misiones”. En esa línea, impulsarán la creación de mercados solidarios en Itaembé Guazú y en la Peña Itapuá, los cuáles anunció el Intendente, que se abrirán durante el mes de abril.

A su vez, detalló los avances que se realizaron en materia de movilidad urbana con la recuperación de la estructura existente: recambios de luces led en alumbrado público, demarcación vial y señalización de paradas de transporte, entre otros. En ese marco, anunció el desarrollo de la aplicación Bondi Ya para otorgar un mejor servicio al usuario del TUP con la información de las líneas y recorridos de los colectivos.

En el marco del plan estratégico 2022, adelantó que trabajarán para que Posadas se posicione turísticamente como “la entrada a la selva misionera” con la creación de nuevos hitos turísticos y el posicionamiento de los atractivos históricos y culturales. También, destacó las nuevas 175 altas comerciales que llevaron adelante desde diciembre para revalorizar la figura del empresario, como principal protagonista del desarrollo económico y laboral de la ciudad.

Entendiendo que la “cultura y el turismo son los ejes fundamentales que hacen de una ciudad un lugar de convivencia, sustentable e inclusivo”, celebró los dos grandes hitos que llevaron adelante desde la Secretaría de Cultura y Turismo: el programa de verano y los carnavales posadeños: “otra propuesta es la implementación de Posadas, como capital de la Biodiversidad, para recibir a los turistas con una cartera de atractivos que complementen a la hermosa costanera que poseemos”.

“Desde el primer día asumimos la lucha contra el dengue, que implica cambiar los paradigmas que traemos instaurados en nuestra conciencia transmitida de generación en generación”, insistió Stelatto, destacando el gran trabajo de descacharrización, concientización, fumigación y sensibilización que llevaron adelante desde el primer día de su gestión.

Poniendo como base de crecimiento a los empleados municipales y a los vecinos, los invitó a trabajar juntos para atender todas las demandas sociales porque “para abordar los temas más complejos, se requiere un abordaje estratégico y estructural amplio y ambicioso. Invito a cada conciudadano a asumir la responsabilidad de cumplir con las normas, cuidar el patrimonio público que es de todos y cada uno, y respetar al otro como semejante; pensar en grande para construir una ciudad grande”.

En cuanto a los anuncios, Stellato señaló que aumentarán el número de avenidas con mano única y la puesta en valor de las ciclovías, dotándolas de mayor seguridad. También, en materia de Transporte, indicó que seguirán la política provincial de mejorar las prestaciones del servicio y proteger el bolsillo de los usuarios mediante la disposición nacional de efectuar un congelamiento en las tarifas. Como principal iniciativa, darán inicio a una nueva Estación de Transferencia a ser ubicada en inmediaciones del acceso al Aeropuerto, la cual permitirá una mayor fluidez en la circulación de los ómnibus, vinculando de manera más directa a Itaembé Guazú con Villa Cabello y el resto de la ciudad. A su vez, avanzarán en un proyecto de complementación del servicio del tren internacional en el tramo Garupá – Puente Posadas / Encarnación; con los principales puntos de conexión del Sistema Integrado del Transporte, a través de nuevas estaciones ferroviarias.

La descentralización de los trámites municipales y financieros aplicados en barrios como Itaembé Guazú, Itaembé Mini, Miguel Lanús, Las Dolores y Santa Rita por medio de la creación de Centros de Atención al Vecino contribuirán a mejorar el servicio, la atención y la circulación de los usuarios de Banco Macro y Anses en el microcentro. Además, debido al gran crecimiento demográfico de la ciudad, crearán mayores Delegaciones Municipales y Centros de Integración Territorial (los CITs).

“La ciudad más limpia no es la que más se limpia sino la que menos se ensucia”, citó el Intendente, enfatizando en la lucha contra el Dengue y celebrando el compromiso de todos para mejorar la recolección de los residuos en cada barrio de la ciudad.

Por otra parte, con el objetivo de mejorar y acercarse al ciudadano, señaló que desde el municipio implementarán desde servicios digitales a remodelaciones edilicias enfocados al seguimiento de tres lineamientos: reingeniería de procesos, capacitación e implementación de plataformas digitales. Es por ello que, el Plan de Educación Comunitaria, el programa Ciudad Verde y Sostenible y el de Alfabetización Vial, la creación de una plataforma de gobierno electrónico y la gestión de los recursos humanos contribuirán a mejorar la participación del ciudadano en temas que involucran a todos.

Resaltando el trabajo en conjunto que deberán llevar adelante entre el sector privado y el municipal para posicionar a la capital misionera como el gran portal de entrada a la provincia, recordó que Posadas, este año, será sede de Misiones en Concierto y anunció que trabajaran para que afine sus dos perfiles: ciudad de eventos y universitaria, como parte del crecimiento de su identidad cultural.

En materia de salud, destacó la importancia de fortalecer los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) municipales extendiendo sus horarios y prestaciones. Además, anunció la creación de un nuevo Instituto Municipal de Salud Animal (IMuSA) como un compromiso de la gestión en concientizar sobre la importancia de la tenencia responsable de los animales.

Cerrando su discurso, apuntó a los concejales para que lo apoyen a trabajar en la construcción de los lineamientos de una ciudad sostenible e inclusiva de cara a los próximos 50 años, apuntando fundamentalmente a revalorizar los “sectores olvidados” de la ciudad: “el aspecto central de la nueva ciudad que proponemos no se manifiesta en obras ni inversiones, sino que implica un cambio cultural. El objetivo de este ingeniero y su equipo es mucho más que construir calles: queremos construir ciudadanía. Entre todos, vamos a hacer a Posadas linda de nuevo”.