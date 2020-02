El Gobernador de la provincia de Misiones, Dr. Oscar Herrera Ahuad y el Ministro del Interior Wado de Pedro se reunieron esta mañana en el despacho del funcionario nacional y abordaron la necesidad de un aporte nacional para ayudar en la lucha contra el dengue y de Oberá como capital alterna. Herrera Ahuad, mantuvo en la mañana del miércoles una reunión de trabajo con el Ministro del Interior, Wado de Pedro, quien le aseguró que se atenderán las demandas de Misiones respecto de la necesidad de contar con recursos específicos del Gobierno Nacional para fortalecer la lucha que la provincia viene llevando adelante contra el dengue en la frontera argentina.

El Gobernador misionero explicó al funcionario nacional la particular situación de Misiones en el concierto de lucha frontal contra el dengue, puntualizando que lo provincia afronta una compleja realidad regional con alerta epidemiológica tanto en Brasil como en Paraguay, y que “Misiones está conteniendo a dos grandes países, por lo que los misioneros estamos haciendo un trabajo tremendo para que esta enfermedad no entre a nuestra provincia, no se propague a través de la frontera”, explicó Herrera Ahuad.

En el marco del encuentro, el Ministro del Interior y el primer mandatario misionero abordaron también la posibilidad del desembarco del Gabinete Federal en la localidad de Oberá, una de las 30 ciudades elegidas por el Presidente para convertirse en capital alterna en el marco de su proyecto para profundizar la implementación de políticas de descentralización y federalización y cuya implementación coordina el ministro Wado de Pedro.

El ministro reiteró su predisposición a atender las demandas a corto plazo tanto de Misiones como así también de toda la región del NEA, y manifestó su predisposición a mantener un diálogo permanente.