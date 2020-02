El miércoles 19 de Febrero se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Reglamentario de la Ley III - N° 12 que creó el Programa de Productos Misioneros, por lo que a partir del martes 7 de Abril entrará en vigencia en todo el territorio provincial la denominada Ley de Góndolas.

Para informar sobre los pormenores de su aplicación, alcances y para empezar a conversar acerca del tema, la ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Dra. Karina Aguirre, se reunió con representantes de empresarios misioneros en su carácter de titular del Organismo que fue designado como Autoridad de Aplicación de la norma.



La flamante Ley Provincial establece que las cadenas comerciales e hipermercados, tienen la obligación de exhibir en no menos de un veinte 20% de espacio en sus góndolas productos de origen local. Sean o no comestibles.

En los considerandos de la reglamentación, se destaca la importancia de lo establecido en la normativa para el desarrollo de la producción misionera en todos sus aspectos. Ya sea desde productos frescos hasta industrializados, convirtiéndose en un importante apoyo para el crecimiento de todo el sector productivo misionero, al ofrecerles, en igualdad de condiciones de acceso a puntos de comercialización a los que hoy no llegan.

Participaron de la reunión informativa el presidente de la Confederación Económica de Misiones Alejandro Haene y Federico Gartner, presidente de la Cámara Regional de Industria y Comercio de Leandro N. Alem. Al finalizar el encuentro acordaron continuar en contacto para ajustar la propuesta y volver a reunirse.

La ministra Aguirre, en tanto, estuvo secundada por María Eugenia Quiroga, Andrea Nuñez y las titulares de la Dirección General de Comercio Exterior, María Martha Oria y de las direcciones de Asuntos Jurídicos, María José Martínez; de Acción Cooperativa, Marta Sapper, además del director de Comercio Interior, Alejandro Garzón Maceda quien es además el responsable de la oficina de Defensa del Consumidor en Misiones.