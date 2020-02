El Gobernador de la provincia de Misioes, Dr. Oscar Herrera Ahuad entregó camiones volcadores y maquinaria vial a los intendentes de; Eldorado, Oberá, Apóstoles; San Pedro y Puerto Rico. Fue durante la mañana del viernes en el sector de la Cascada de la Costanera de la ciudad de Posadas donde estuvo acompañado por funcionarios del Gabinete Provincial y Jefes Comunales.

La Provincia efectuó la entrega de camiones y máquinas que fueron adquiridas con fondos provinciales del presupuesto del Ministerio de Gobierno. La localidad de Eldorado recibió dos compactadores; Oberá un camión hormiguero y un camión con caja volcadora; San Pedro un compactador; Apóstoles un compactador y una máquina retroexcavadora y Puerto Rico un compactador.

“Quiero agradecer al Ministro de Gobierno, al licenciado Hugo Passalacqua y al ingeniero Carlos Rovira que tomaron la decisión antes de que yo sea gobernador de que podamos tener estos equipamientos que ya entregamos a la municipalidad de Posadas, al Ministro de Economía porque tenemos las cuentas ordenadas, entonces podemos hacer esto sin endeudarnos en tiempos muy difíciles”, manifestó el Gobernador durante la entrega.

En ese contexto, Herrera Ahuad comentó que “esto se puede hacer en el contexto de una provincia que está ordenada, y en este tiempo difícil donde justamente las enfermedades vectoriales están en la agenda de todos y en la agenda de la sociedad, entregamos vehículos que son para tener limpia la ciudad y limpio su pueblo; y entregamos otros vehículos que sirven también para diferentes obras públicas en la comunidad”.

El primer mandatario provincial señaló que en el municipio de Oberá “se están entregando otros elementos diferentes a estos vehículos, pero que en este tiempo de brote van a ayudar a la comunidad”.

Por otro lado, Herrera Ahuad adelantó que por la tarde el Ministro de Salud estará en Oberá para analizar la situación del tema dengue, ratificó que “seguiremos siendo extremadamente sinceros” al referirse al anuncio de casos confirmados y sospechosos y ratificó que “vamos a trabajar para que el sistema sanitario pueda sostener el brote, y estamos convencidos de que así va a ser, porque estamos preparados para eso”.

Acuerdo salarial

En la improvisada conferencia de prensa en la Cascada de la Costanera, el gobernador Oscar Herrera Ahuad respondió consultas sobre el acuerdo salarial alcanzado. Aseguró que “no fue una imposición si no un aporte, la propuesta inicial se fue modificando con los actores que entendieron la necesidad de que en esta primera etapa podamos trabajar con números variables otorgando ya en el mes de febrero no es un detalle menor”, expresó a los medios e hizo hincapié en que “en el mes de febrero nosotros otorgamos el bono, todo lo que hace a las variables docentes, asignación familiar y estamos otorgando el incremento del 13 % para una provincia como Misiones, que justamente no tiene en su fortaleza la coparticipación federal es un enorme esfuerzo y completar ya en el mes de marzo un 20 % para todos los empleados públicos”.