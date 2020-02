En la mañana del miércoles, se realizó en; Posadas, Oberá, Jardín América y San Vicente, una Jornada Nacional de Lucha que incluyó una multitudinaria marcha para repudiar la llegada de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina y sus presiones para que el pueblo trabajador soporte la crisis que genera el brutal endeudamiento que dejó el ex Presidente Macri.

Bajo un sol sofocante, más de cuatro mil personas marcharon desde el Mástil en las Avenidas Uruguay y Mitre, por las calles de la ciudad de Posadas en una movilización organizada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, la CTEP, el Partido Agrario y Social, el Partido Comunista, el PCR, ATE Misiones, la CTA Autónoma, el Movimiento Popular La Dignidad, Unidad Popular, el Partido Obrero y la Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones (UTEM).



La consigna de la marcha que se desplazó durante varias cuadras hasta la plaza 9 de Julio, donde se realizó el acto central, fue reclamar - como ocurrió en todo el país - que se priorice el trabajo, el fortalecimiento de la producción y el apoyo a las PyMEs.



Todo el arco que integran las organizaciones sociales y los gremios, consideran que "la deuda interna es con el pueblo y la prioridad es la pelea contra el hambre".

"No se debe pagar una deuda ilegítima"

Los movimientos populares que integran la UTEP, sostienen un programa donde la Tierra, Techo y Trabajo es el camino para quienes pretenden transformar las estructuras desiguales de la sociedad.



Si bien existe un respaldo mayoritario al Gobierno de Alberto Fernández frente a las negociaciones que lleva adelante para reestructurar la deuda, las organizaciones y gremios advierten: "No aceptaremos más ajustes, ya que el pago de la deuda no puede postergar la recuperación de la economía".



Uno de los primeros oradores fue el dirigente de la CCC, Felipe Mazacote, quien recordó que el propio presidente Alberto Fernández, afirmó dijo que la deuda es impagable.

"Creemos que no se debe pagar una deuda ilegítima porque la verdadera deuda es con el pueblo. Tenemos muchas razones para salir a la calle para combatir la presencia del FMI en nuestro país, pero basta decir que ese organismo representa la elite de la economía global que dirige el mundo, en desmedro de los países en desarrollo", subrayó.

"¡Cristina, Alberto, la deuda es con el pueblo!"



El cierre del acto estuvo a cargo del diputado Martín Sereno (Partido Agrario y Social) y secretario general del Movimiento Evita: "Celebramos que en todo el país, en nuestra Patria volvemos a demostrar que las calles son nuestras. Tenemos claro que la prioridad es la deuda con el pueblo, y por eso durante la marcha se nos ocurrió cantar esta consigna: '¡Cristina, Alberto, la deuda es con el pueblo!", y toda la plaza acompañó.



Sereno recordó: "Somos parte del Gobierno Nacional; pero eso no significa que hagamos concesiones con el hambre ni con la pobreza, cuando sabemos que la gurisada no tiene calzado para ir a la escuela, cuando hay falta de servicios básicos en los barrios; cuando falta trabajo y los que tienen, cobran un sueldo que no les alcanza para vivir. Así que no hay concesiones!", advirtió.



Lamentó que en el acto no hubiera una voz mbya guaraní en esta provincia esencialmente guaraní. Y resumió las palabras que le transmitió el cacique de la comunidad Yvoty Okará, de Bonpland, acerca de que los mbya vivían libres, eran dueños del territorio, cazaban y pescaban.



No sufrían hambre y se movían cada cuatro o cinco años para dejar que esa tierra se recupere. Pero cuando los colonizaron los mandaron a vivir a reducciones, y ya no tienen más territorio ni la capacidad de vivir su cultura.



"Y esto mismo es lo que nos hicieron a nosotros: Nos redujeron los derechos, nos robaron la salud, la educación, el trabajo y la dignidad, y por todas esas razones estamos peleando y ocupamos las calles en la Argentina!".

"El Gobierno debe escuchar el mandato del pueblo"



Sereno afirmó que si un Gobierno que proclama estar identificado con el pueblo, tiene que respetar y ejecutar las consignas que salen de ese pueblo. "Ya cometimos el error de dejar que las decisiones las tomen los de arriba. Pero no lo volveremos a hacer, las decisiones sobre hacia donde va una Patria las toma el pueblo, no lo decide las cabezas, sino las bases.



No importa quiénes estén gobernando; deben escuchar el mandato del pueblo. Nosotros estamos obligados históricamente a estar en las calles, marcando el rumbo, exigiendo qué política deben tomar para lograr el buen vivir, para que el piso sea la dignidad. De lo contrario no sirve, no existe eso de que una casta de privilegiados tome decisiones que favorecen a los mismos privilegiados".



Las organizaciones piden que el Gobierno responda al mandato de la mayoría del pueblo argentino, "el que anda descalzo, tiene hambre y pelea por conseguir un trabajo y vivir de manera digna con su familia.



Así que a prestar atención, a tener memoria y a seguir luchando, porque esto recién empieza, ¡y hasta la dignidad de todos y todas no paramos!", enfatizó el legislador.

Exigen políticas destinadas al pueblo vulnerado



Mientras que el dirigente de la Federación Juvenil Comunista y el PC, Nicolás Acosta, hizo hincapié en que están protagonizando una marcha de coherencia, de dignidad, de los que durante cuatro años "luchamos contra todas las injusticias y políticas hambreadoras del Gobierno de Cambiemos y de la UCR, y nos comprometimos a no abandonar las calles.

Hoy más que nunca hay que entender que en unidad seguiremos siendo potentes y expresando que no vamos a bajar nuestras banderas, exigiendo que el Gobierno de turno profundice las medidas que corresponda, y que las políticas que se desarrollen económicas y socialmente sean mirando de cara al pueblo y no a los intereses financieros, internacionales, al imperialismo.



Esta deuda no la podemos pagar los trabajadores, ni nuestros pibes y pibas que se alimentan en los merenderos y comedores que hoy están en emergencia alimentaria. No hay que pagar ni un solo dólar que se fugaron en la timba financiera. Seguiremos en profunda unidad buscando construir, ser coherentes y seguir planteando propuestas sin abandonar las calles.



Exigimos que se investigue la deuda ilegítima, que vayan presos los que se fugaron los dólares; que esta lucha, esta dignidad, esta coherencia se nos haga costumbre. No abandonemos las calles y fortalezcamos cada construcción en amplia unidad planteando una política justa para nuestro pueblo".

"Basta de ajustes contra los trabajadores"



El secretario general de ATE Misiones, Jorge "Coqui" Duarte sostuvo que a los trabajadores "nos importa la deuda interna. Nos movilizamos en todo el país para decir basta de saqueos, de meternos la mano en el bolsillo. Nuestras autoridades tienen que saldar y resolver los problemas de los ciudadanos argentinos.



En estos días veíamos como el Gobernador Herrera Ahuad integraba una delegación internacional para debatir y discutir estos temas, y en una de esas visitas, le regaló al Papa Francisco una artesanía realizada por los mbya guaraní. Sin embargo debería ocuparse en darle una mejor calidad de vida a nuestros hermanos que andan por las plazas de la provincia mendigando, pidiendo comida, que la política resuelva alguno de sus problemas básicos".

Una deuda inmoral



Duarte manifestó que la democracia en Misiones se debe replantear muchas cosas, fundamentalmente la participación, la discusión, el debate en torno a los temas centrales.

"No se puede tolerar más que no haya redes de agua potable en los barrios, saneamientos básicos, cordones cuneta, porque la pobreza genera enfermedad.



La deuda es inmoral y no puede pagarse con el hambre y la miseria de nuestro pueblo, con la falta de trabajo, de insumos en hospitales públicos, de acceso a la educación pública y gratuita. Nuestra agenda seguirá siendo la lucha codo a codo con las mujeres, con los jóvenes, con la dirigencia política que está en las calles peleando por la dignidad".

Consolidar la unidad en rebeldía contra el FMI

El militante del la Juventud Peronista Evita, Maximiliano Rodríguez remarcó la necesidad de seguir construyendo una unidad anti imperialista, y que la unidad no sea sólo cuando haya recursos o algo para repartir".



Advirtió que aunque muchos de "nosotros seamos parte del Gobierno actual, no queremos al FMI en nuestro país.



Seguimos teniendo muchos problemas como juventud, desde el cambio de Gobierno todavía no se solucionaron problemas que nos aquejan como por ejemplo el del consumo problemático o la falta de acceso a la educación terciaria o universitaria; consolidemos la unidad compañeros. Estemos unidos y en rebeldía contra el FMI", reclamó el joven.

"Con 40% de pobreza el pueblo no debe pagar la deuda"

En la misma línea que el resto de los oradores, el referente del Partido Comunista Revolucionario, Víctor Rosenfeld reclamó no pagarle al FMI. "Escuchamos con alegría lo que dijo la vicepresidenta, Cristina Kirchner hace unos días, cuando reconoció que se equivocaron al pensar en pagar la deuda y propuso que hay que suspender el pago. Estamos de acuerdo con eso y en esa lucha anti imperialista estamos.



El macrismo destruyó el país y con más de 30 mil millones de pesos que se robó, se podrían haber reactivado empresas. Sin embargo hoy tenemos un país con un 40% de población en la pobreza, y con casi un 20% de desocupación y trabajo en negro.



Por eso es tan importante esta lucha para echar al Fondo de nuestro país. Nosotros seguiremos luchando y le daremos fuerza a cualquier Gobierno que decida suspender el pago de una deuda ilegítima, porque la verdadera deuda es con el pueblo", aseveró Rosenfeld.