Rechazamos el cambio que hizo hoy la Anses para el pago de la Ayuda Escolar Anual. Con esa medida el Gobierno elimina un requisito importante para que la Anses y el Estado Nacional en su conjunto cuenten con información importante sobre las niñas y niños que reciben la cobertura del Estado.

En Agosto de 2019 ANSES había establecido que para cobrar la Ayuda Escolar Anual antes del inicio escolar era necesario haber presentado el certificado de los hijos.

Ese requisito entraba en vigencia para el pago de la Ayuda Escolar de este año. Quienes no lo hubieran hecho antes del inicio de clases sólo cobrarían después de presentar el certificado. Este requisito, que ya era obligatorio para quienes recibían la AUH, se había extendido a los beneficiarios de Asignaciones Familiares para garantizar que quienes reciben la Ayuda Escolar efectivamente estén yendo a la escuela. Ahora, el Gobierno profundiza la segmentación entre beneficiarios de AUH y Asignaciones Familiares.

Por otro lado, creemos que no existen motivos que justifiquen la no presentación del certificado escolar en tiempo y forma por parte de los padres. Durante los últimos años Anses simplificó y agilizó los procesos para la presentación de información. Ahora los certificados se pueden presentar a través de internet con la App de Anses y ya no es necesario ir a una oficina.

La cobertura universal a la niñez es una política de estado en la Argentina. Con ese compromiso, durante la gestión de Cambiemos se ampliaron y extendieron la Asignación Universal por Hijo y las Asignación por Hijo para alcanzar, también, a los hijos de monotributistas y de trabajadores temporales.

Entre 2015 y 2019, durante el gobierno de Cambiemos se incorporaron a más de 1,6 millones de niñas y niños a la cobertura del Estado.



Alfredo Cornejo

Patricia Bullrich

Maximiliano Ferraro

Miguel Pichetto



Fuente.- http://ucr.org.ar