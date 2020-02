Estuvo en la ciudad de Posadas, la Coordinadora Territorial del Consejo Federal del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), Liliana Corzo, acompañada por la parlamentaria del Mercosur, Julia Argentina Perié, y junto con los Diputados Martín Sereno, Jorge Páez y el Dirigente Mario "Pichi" Esper, recorrieron los diversos lugares donde funcionan

los emprendimientos en los que producen las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, tanto en Posadas, como en las localidades del interior de la provincia de Misiones. "Fue un gusto recibir a la compañera Liliana Corzo, coordinadora del INAES - que preside Mario Cafiero - para hablar de lo que producimos en Misiones a través de la economía solidaria, social.

Hablamos de la posibilidad de promover las Mesas de Fomento del Asociativismo y la Economía Social impulsada por el Instituto, y escuchamos las líneas políticas que nos transmitió como integrante del Gobierno nacional del que también somos parte.



Ella se tomó el tiempo necesario para recorrer y conocer algunas de las experiencias que estamos desarrollando desde hace años, por ejemplo en la Cooperativa 'Ñandé Po', donde un grupo de más de 35 mujeres están abocadas a la producción textil y de alpargatas con gran variedad, en un gran galpón y con sus propias maquinarias y tecnología, trabajando de manera cooperativa", señaló el Diputado Sereno.

Alimentos agroecológicos en Roca



El grupo de dirigentes también estuvo en la Cooperativa "Pueblo Evita", de Gobernador Roca, donde fue recibida por la concejal del PAyS, Nidia Pintos, y mantuvieron una reunión con parte del conjunto de 300 familias que trabaja en la producción de alimentos agroecológicos, con una producción sostenida, variada, estacional y con comercialización de los productos. "Este trabajo permitió sacar de la dependencia, y casi se podría decir de la explotación laboral a muchas familias que ahora trabajan para ellas mismas, producen sus propios alimentos y comercializan, porque además de lo que ocupan para el consumo, se genera un gran excedente, y además se agrega valor nutricional al producir pickles y dulces, de plantaciones propias que abarcan algunas hectáreas", remarcó el Diputado Sereno.

Cooperativa Cabure-í de Andresito



Después, la funcionaria nacional llegó hasta la Zona Norte de la provincia, en Andresito, tierra del diputado Jorge Páez, dirigente del Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), que le mostró la intensa producción de la Cooperativa Cabure-í de dulces y pickles, ubicada en el Paraje del mismo nombre.



También tienen el núcleo de un taller de herrería y un vivero forestal, y en marzo, "creemos que vamos a poder trabajar con la extracción de almidón de mandioca, porque todo el equipamiento ya está puesto en línea. Faltan afinar métodos de funcionamiento para optimizarlo y empezar a trabajar.



Y así como a nosotros nos gustó la predisposición y los lineamientos políticos productivos, y económicos que nos transmitió Liliana (Corzo); a ella la sorprendió gratamente la organización, la capacidad productiva y el trabajo colectivo y cooperativo, conjunto y solidario que llevamos a cabo y replicamos en toda la provincia, con algunas otras actividades u oficios como carpintería, herrería, olería; la cooperativa de fabricación de tubos, postes olímpicos y cementera", manifestó Páez.

Un modelo de desarrollo productivo que se debe apuntalar

Por cuestiones de tiempo, los legisladores del PAyS no pudieron mostrarle a Corzo la totalidad de los emprendimientos que desarrollan desde el Movimiento Evita, el PAyS y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); pero como para muestra basta un botón, quedó evidenciado el trabajo en esas producciones diferentes; todas con el mismo concepto de economía popular, social y solidaria y que generan ingresos.

"En este caso el trabajo no sólo funciona como ordenador de la vida y brinda dignidad, si no que también genera ingresos económicos para todas esas familias", remarcó el Diputado Sereno.



Recordó que en Cabure-í, de Comandante Andresito son más 100 familias; en Gobernador Roca trabajan más de 300 y en la Cooperativa Textil que visitaron en Posadas, son más de 35 mujeres con su grupo familiar.



"Creemos que éste es el modelo de desarrollo productivo y laboral que hay que apuntalar y sostener desde el Estado, nosotros lo hacemos desde las organizaciones sociales, y el propio Gobierno lo manifestó, tanto el Presidente Fernández como los funcionarios de todas las áreas. Tenemos el mismo concepto: la economía popular, social y solidaria es importante, y se apunta al sostenimiento, al desarrollo y al fomento de este modelo de producción y trabajo", subrayó Sereno.

Seguir fortaleciendo la producción

Los Diputados del PAyS manifestaron su satisfacción porque Liliana Corzo, desde su función en el INAES y con las pruebas a la vista de todo lo que pudo observar y hablar con los y las trabajadoras, comprometió el respaldo y las gestiones que sean necesarias para desburocratizar los trámites que suelen hacer falta para el mejor desarrollo productivo de las cooperativas.



Las cooperativistas textiles de "Ñandé Po", que funciona en Posadas con gran éxito, expresaron su alegría por la visita de la coordinadora federal del INAES, Liliana Corzo. "Ella nos alentó a seguir fortaleciendo nuestro trabajo y generando estas fuentes genuinas de empleo, para la economía popular, porque Argentina va salir adelante de la mano de todos y todas las argentinas, comprometió su ayuda y eso nos da más ganas de continuar con nuestra producción", indicaron las y los trabajadores.

Fotos.- Trabajadores de la economía popular de Cooperativa Ñandé Po con funcionaria del INAES - La coordinadora Liliana Corzo en la Cooperativa Agroecológica del Pueblo Evita en Roca y Funcionaria del INAES con las alpargatas que fabrican en la Cooperativa Ñandé Po