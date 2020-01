"La Ley Impositiva que aprobamos es una herramienta imprescindible para que el Gobierno haga frente a la situación de emergencia en la que está la Provincia", afirmó la Diputada Provincial, Débora Indarte tras la sesión de este miércoles en la ciudad de La Plata - provincia de Buenos Aires -.

"La característica de esta Ley es mantener la recaudación pero sin perder el enfoque de progresividad para no afectar a los sectores más vulnerables", opinó. Recordó Indarte que "lamentablemente la ex Gobernadora Vidal no presentó el presupuesto como se hace todos los años junto a su ley impositiva". "Por eso, - continuó - celebramos que la oposición se sentó a debatir en los lugares que corresponde, para poder sacar esta herramienta que necesita el Gobernador, Axel Kicillof para hacer frente a la emergencia en la que se encuentra la provincia de Buenos Aires".



"Si bien fueron dos semanas difíciles, se pudo discutir y llegar a acuerdos para poder sacar la ley adelante", indicó.



La legisladora marplatense expresó que "la reunión que mantuvo el gobernador con los intendentes de la oposición fue muy positiva para poder llegar a acuerdos y poner a los bonaerenses primero, independientemente del color político del distrito. Eso hace un cambio diferencial respecto del gobierno anterior".



"La Ley Impositiva es un instrumento imprescindible, más aún en el marco de la emergencia económica, social, productiva, educativa y sanitaria en la que la encontramos", afirmó Indarte.



Mencionó que entre otros objetivos "se busca actualizar la recaudación para que no se reduzca en términos reales. Hay que tener en cuenta que la inflación del 2019 estará cerca del 55 por ciento, la más alta en 19 años".



En la previa Indarte había dejado en claro que "la recaudación total de este año será igual al año pasado actualizada por inflación, pero esta vez la se distribuirá de manera más justa: las propiedades más pequeñas y menos valiosas se actualizarán con tasas menores a la inflación, las más grandes y más caras estarán levemente por encima de la inflación".



Tras las modificaciones y la aprobación de la Ley, la diputada señaló: "No estamos de acuerdo ni en dejar de aumentar la alicuotas para los operadores de cables, ni para importadores, y exportadores, y menos aún en beneficiar a las categorías más altas de inmobiliario urbano. Pero la Provincia necesita tener Ley Impositiva".



Gentileza.- Martina Gonzalez