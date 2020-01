Según la información difundida por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), en la actualidad circulan más de 5,4 millones de billetes de distintos valores. Lo informó el BCRA. Será "progresivo y no implicará costos extra", dijo el titular de la entidad, Miguel Pesce. "El proceso de cambio de los billetes hacia una familia con personalidades que se identifiquen con los valores sociales de la Argentina será sin apuro, porque hay billetes ya impresos y otros imprimiéndose, y no vamos a malgastar el dinero", remarcó Pesce a través de una nota. La precisión del funcionario salió al cruce de declaraciones de legisladores de la oposición, según los cuales el recambio tendría un costo no menor de 6.000 millones de pesos.

Según la información difundida por el BCRA, en la actualidad circulan más de 5,4 millones de billetes de distintos valores. Los más comunes son los de $100 (2,4 millones de unidades); $500 (857 millones); y $10 (543 millones). En tanto, los de menor circulación son los de $200 (393 millones de unidades); $20 (169 millones); y $50 (164 millones), puntualizó el Banco Central.

Con el retiro de los billetes de 5 pesos a fines de este mes (que de todos modos podrán ser depositados o canjeados en bancos hasta el 28 de Febrero) desaparecerá la figura impresa del general José de San Martín, mientras otros próceres ya fueron reemplazados en el papel moneda por imágenes de distintos animales autóctonos.

