Ante la fuerte repercusión y los distintos tratamientos mediáticos que está teniendo el proceso de revisión de más de doscientos contratos laborales en la Municipalidad de la localidad misionera de San Javier, desde la Seccional Zona Sur de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) informaron que el gremio se encuentra en una mesa de diálogo abierta con el Ejecutivo Municipal que encabeza el Intendente Matías Vilchez. “Nosotros como organización sindical no vamos a permitir que se destruyan fuentes laborales. Siempre vamos a defender a los trabajadores, que en el caso de los municipales son además quienes sostienen a los pueblos. Por ello, si el intendente constata irregularidades de personas que perciben un salario y no cumplen tareas, es lógico que esos contratos no sean renovados, pero lo que vamos a garantizar nosotros desde ATE es que no se despida a ningún trabajador” enfatizaron desde la Seccional Zona Sur.

Para el sindicato, no es una opción “defender lo indefendible”, pero al mismo tiempo recordaron que “muchas veces las gestiones generalizan como ñoquis a una masa de personas y terminan cayendo en la volteada personas que sí trabajan y cumplen funciones”.

ATE Zona Sur aduce que en el marco de la mesa de diálogo abierta con el intendente Vilchez, existe “un compromiso por parte del alcalde, de no despedir a quienes trabajan”. Así mismo, señalan que “estamos atentamente siguiendo el proceso, y el miércoles 8 de enero tenemos una nueva audiencia”.

En los últimos días, medios provinciales y nacionales se hicieron eco de la información acerca de la revisión iniciada en la comuna de San Javier. “Hay que preguntarse y constatar fehacientemente si esas 200 personas, en todos los casos, son personas que no trabajan, y al mismo tiempo este tipo de noticias debe convocarnos a mirar y en nuestro caso seguir denunciando los altísimos niveles de precarización laboral que se van naturalizando en el Estado, principalmente en los municipios” afirman desde ATE.

“Nosotros esperamos que este proceso permita corregir lo que haya que corregir, porque si hay quienes cobran y no trabajan, además de restarle recursos a los que sí lo hacen, sobrecargan de tarea al personal. Estamos luchando en todos los municipios por recomposiciones salariales suficientes y mejora en las condiciones de trabajo de los municipales, un sector laboral sumamente castigado” cerraron desde la Seccional ATE Zona Sur.