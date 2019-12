Un editorial del periodista Jonatan Viale, en donde criticó la reciente ley de solidaridad social y reactivación productiva, se volvió viral en las redes sociales debido al amplio debate que generaron sus dichos.

El periodista comenzó el martes su programa en Radio La Red con una columna titulada "La hipocresía". Allí, Viale opinó que el gobierno de Alberto Fernández lleva adelante un ajuste encubierto. "Cuando el radicalismo o el liberalismo hace un ajuste, es Jack el Destripador y Freddy Krueger, juntos. Cuando el peronismo lo hace es solidaridad económica y reactivación productiva. Es raro. Eso se llama hipocresía.

Eso se llama doble moral, doble estándar, doble vara. La verdad que no es justo. O criticamos a los dos o nos parecen positivas las dos cosas", dijo. A modo de ejemplo, Viale contrastó números del ajuste llevado adelante por el ministro de economía de De la Rúa Ricardo López Murphy contra los del actual Gobierno. "El ajuste total aplicado por el entonces ministro era el equivalente a un tercio del implementado por el actual gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández", indicó.

Asimismo, remarcó el empeño del Presidente de la Nación en la elección de la palabra "solidaridad". Y criticó: "Utilizar esa palabra para describir cómo la política le mete la mano en el bolsillo a los mismos de siempre, a un jubilado que gana $ 18.000 por mes, es lisa y llanamente un acto de hipocresía. Lo digo con mucho respeto".

También, el periodista valoró la habilidad del peronismo en cuanto a su estrategia electoral. Y analizó: "Tanto el gobierno de la Alianza como el gobierno de Macri terminaron haciendo el ajuste sobre su propio electorado, se lo pusieron de cola. En este caso, el peronismo, mucho más hábil, mucho más inteligente políticamente, decidió hacer el ajuste sobre el electorado opositor. El 40% que votó a Macri que representa el 85% del PBI".

Por último, fue crítico con el sindicalismo y los sectores de poder a quienes acusó de haber juzgado otras políticas de austeridad en el pasado y de mantener una "doble vara". Y concluyó: "No hay una sola mentira en lo que acabo de decir. Lo que molesta no es que siga el saqueo, si no que lo disfracen de justicia social".

Luego de que su columna fuera cuestionada en redes sociales por miles de usuarios, Viale respondió en su cuenta de Twitter: "Los que me dicen gorila y golpista por criticar la ley de Solidaridad Económica son los mismos que hace cinco meses me felicitaban con excesivo amor por criticar las diez bombas económicas que dejó el gobierno de Macri, a días de las PASO. Coherencia!!!".

No obstante, Viale también compartió algunos elogios de sus colegas, los cuales resaltaron, sobre todo, su "coherencia" crítica en su labor periodística.

El editorial completo del periodista

La hipocresía

Hay dos clases de hipócrita, el mentirosos (ese que expresa ideales que no tiene, el actor) y el cínico (aquel que juzga con doble vara, a los débiles los destroza, a los poderosos los perdona).

Por ejemplo, 'las plañideras' eran hipócritas. Cuando alguien fallecía en el Antiguo Egipto, la familia del difunto contrataba a unas mujeres para que llorasen e hiciesen público el dolor de la familia. Eran las Plañideras o las lloronas. En muchos casos, la importancia del finado se medía por la cantidad de plañideras que acudían al funeral. Si había 20 lloronas, el muerto era importante. Las mujeres llevaban un vaso en el que recogían sus lágrimas. Eran los 'lacrimatorios'. Cuando terminaba el sepelio, se encerraban con mucho cuidado dentro de la urna donde depositaban las cenizas del difunto. Cuanto más hipócritas, mejor.

Ya en el presente... a punto de entrar en la segunda década del Siglo XXI, parece que hay gente que se tomó muy a pecho el oficio del hipócrita.

En 14 días como presidente, Alberto Fernández ya usó la palabra 'solidaridad' en 84 oportunidades. Es decir, seis veces por día, promedio. Utilizar esa palabra para describir cómo la política mete la mano en el bolsillo a un jubilado que gana $ 18.000 por meses lisa y llanamente una acto de hipocresía.

Les digo más... en Marzo de 2001 De la Rúa echó a José Luis Machinea y nombró como Ministro de Economía a Ricardo López Murphy. En ese momento anunció un sever plan de ajuste con 28 medidas duramente resistidas y terminó renunciando 15 días después.

El ajuste total aplicado por el entonces Ministro López Murphy era el equivalente a un tercio de implementado por el actual gobierno peronista de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Vamos de vuelta: López Murphy, el ajustador serial, el bravucón, el malvado, el perverso, el indigno, hizo un ajuste total que significó un tercio de lo que está ajustando ahora el gobierno de Alberto Fernández. 660.000 millones de pesos (2 puntos del PBI). Murphy es entonces el 33% de malo que Guzmán. Pero esto no parece reflejarse ni en la política ni en el sindicalismo ni en el periodismo ni en el FMI.

Cuando el radicalismo o el liberalismo hace ajuste, es Jack el Destripador y Freddy Krueger juntos. Cuando el peronismo hace el ajuste es solidaridad económica y reactivación productiva. ¿Saben cómo se llama eso? Hipocresía. Doble moral. Doble estándar. Doble vara.

¿Cuál es la clave de todo esto? Que tanto el gobierno de la alianza como el gobierno de Macri terminaron haciendo el ajusto sobre su propio electorado. En este caso el peronismo, mucho más hábil decidió hacer el ajuste sobre el electorado opositor. El 40% que votó a Macri que representa el 85% del PBI (Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Luis).

Les quiero contar algo más... cuando Gerorges Clemenceau (Primer Ministro de Francia) visitó la Argentina en 1910, en ocasión de los festejos del Centenario, dijo: 'No he conocido ningún país en donde tanta gente se considere con derecho a vivir del estado'. No se refería a los piqueteros, a los pensionados, se refería a la aristocracia, que recibía millonarios subsidios estatales.

Estos derechos adquiridos se fueron ampliando a otras capas de la población hasta llegar a una situación inviable con Cristina Kirchner.

¿Qué es lo que consagra la Ley de Emergencia económica? Exactamente eso. El mundo productivo sosteniendo el mundo del subsidio. Suena duro, suena políticamente incorrecto, suena atrevido... pero no hay una sola mentira en el enunciado. Lo que molesta es que siga el saqueo, si no que lo disfracen de justicia social.

