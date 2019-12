El Legislador Provincial del Partido Agrario y Social (PAyS), Dr. Issac Lenguaza adelantó que “no dejará caer” la iniciativa en la Legislatura provincial. “Hay conductas que ya no son socialmente aceptadas y las normas deben reflejar esa demanda de empatía”. Entre los proyectos de Ley más socializados este año figura el de Pirotecnia Sonora Cero, elaborado por Lenguaza ya en 2018 y que pese al amplio apoyo social, no logró el consenso necesario en la Cámara de Diputados. La norma propone modificar el Código de Faltas de la provincia para prohibir el uso de la pirotecnia de estruendo (la que más daño produce), faculta a la justicia de faltas y a la policía para controlar y sancionar el incumplimiento y establece multas. “Es una meta que seguramente va a salir el año que viene, porque todo este tiempo fuimos construyendo los lazos para que esa norma tenga la mayor legitimidad posible.

Hoy no son solo las ONGs que representan a sectores vulnerables las que reclaman la limitación. Es la comunidad entera, y hasta los propios legisladores con los que fuimos charlando para explicar la iniciativa”, señaló el autor.

En sus redes sociales, Lenguaza lamentó no haber podido lograr la aprobación este año, aunque reconoció los avances en la concientización. “Hicimos mucho desde que se presentó el proyecto de Ley. Nos juntamos con las asociaciones y Ongs de distintos puntos de la provincia para hacer más fuerte todavía la concientización, juntamos firmas, viajamos a localidades que lograron su ordenanza de pirotecnia cero (como Montecarlo y tantas más); conseguimos el compromiso público de gente muy importante y hasta me reuní con el actual gobernador por este tema, quien está totalmente de acuerdo en apoyar la Ley. El 2020 será el año de aprobarla, estoy seguro”, detalló. “Igual tenemos que demostrar que no se necesita una Ley para tener empatía con las personas con discapacidad, los niños con algún grado del espectro autista, los enfermos cardíacos, los ex combatientes, los bebés, los abuelos, los enfermos internados, las mascotas y los animales silvestres”.