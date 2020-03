La palabra 'celebrar', tiene muy poco sentido en este caso - se rinde homenaje a valientes mujeres que murieron quemadas en una fábrica textil estadounidense - no se me ocurre otra acepción más acorde para señalar que el día 8 de Marzo se recuerda, se conmemora, en todo el mundo, como símbolo y homenaje a la mujer trabajadora, a las que se abrieron camino propio en un mundo de hombres.

Un día 8 de Marzo de 1.908 miles de mujeres salieron a las calles en Nueva York a reclamar sus derechos de mejores condiciones de trabajo, 129 de ellas fueron encerradas en una fábrica y quemadas.

Sin embargo ni sus luchas ni sus asesinatos son nuevos

Siglos anteriores muchas de ellas fueron sometidas a las más terribles torturas, por el simple hecho de querer participar en la ciencia, la literatura, la música, el arte. Los grandes cambios sociales no ha podido darse sin el impulso de la mujer esforzada y trabajadora.

No es día de felicitaciones sin sentido, sino de reflexión, qué hacemos nosotras mujeres en pleno siglo XXI para continuar abriendo caminos de paz, de educación, de nuevos estilos de vida basados en la empatía, en el respeto del otro?



Sigamos el camino que nos marcaron aquellas mujeres obreras, trabajadoras que han dado sus vidas para la emancipación de otras mujeres sin saberlo y para encaminar la transformación de este mundo que tanto necesita de mujeres que contribuyan a la construcción de un mundo más humano.

No olvidemos nunca a las grandes mujeres que hicieron historia muchas de ellas anónimas otras apenas recordadas por los medios de comunicación, que sí se dedican a mostrar a otras mujeres que no dan justamente buenos ejemplos.



Hoy, 8 de marzo, no es día de festejos, es día de lucha y esa lucha para mí, docente, educadora se lleva a cabo en el terreno educativo, sin educación no hay progreso, sin educación la violencia, la desigualdad y la corrupción no desaparecerán.

Por la Prof. Angela Andrade - Licenciada en Gestión Educativa