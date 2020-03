Hasta hace un mes las perspectivas de producción para la oleaginosa apuntaban a veinte Millones de toneladas para la zona núcleo, pero el faltante de lluvias está castigando el cultivo y se espera una importante reducción en la cosecha general. Hay 1,76 M., de hectáreas de la oleaginosa en condiciones regulares a malas. Hace una semana se alertaba por 750 mil ha de soja que estaban regulares a malas, pero con las altas temperaturas de los últimos siete días el deterioro se ha expandido y alcanza ahora a 1,76 M ha, según datos recabados por la Bolsa de Comercio de Rosario.

En soja de segunda se estiman 680 mil regulares y 255 mil ha en condiciones malas. Ya algunos productores están pastoreando lotes y se calcula que quedarían fuera de cosecha unas 100 mil ha si no llueve en los próximos días, aunque muchos lotes ya tienen daños irreversibles. La de primera también ha quedado afectada, y se estiman ahora 660 mil ha regulares y 165 mil malas.

Se desmoronan los rindes de la soja de segunda

Cuánto y cuándo llueva será fundamental para minimizar los daños, aunque ya se estiman pérdidas de entre 20 y un 30%. Al este de la región las mermas son de un 80% del rinde.

Algunos ingenieros explican que muy pocas veces vieron algo así, tan brusco. "Se nota que se les acabó el agua de los perfiles. El cambio fue tan rápido: pasaron de un verde intenso a un mosaico de tonalidades marrones en una semana".

En diálogo con TodoAgro, un productor con campo ubicado a 60 kilómetros al norte de Rosario, manifestó frente a la situación que “sobre la soja de primera teníamos más expectativas, iba evolucionando muy bien el cultivo, pero el faltante de lluvias en la región es muy grande y ahora por lo menos esperamos que rindan dentro de lo normal. Por otro lado, sí en parte de nuestra explotación sembramos soja de segunda, y esta sufrió mucho más el golpe del calor, sumado a que ya no quedaban perfiles cargados, motivo por el que lamentablemente no la vamos ni a cosechar en nuestro caso parece, como otros productores de la zona que también van por este camino, ya que no se esperan prontas lluvias que permitan aliviar la ya mala condición del cultivo”, lamentó.

Por su parte, desde la BCR destacaron que los mejores lotes del área son los del oeste de la región, pero, si bien mantienen altas expectativas, también hay descuentos de rinde. Los rindes promedios de la región se estiman en 28 qq/ha. Las sojas de segunda se encuentran entre plena fructificación y llenado de granos. Es primordial que aparezcan las lluvias en los próximos días para poner un piso a los rindes.

La soja de primera se arrebató en el último tramo

En el este de la región, donde más se marca el estrés hídrico, los lotes más atrasados se arrebataron y anticiparon su maduración. Hasta en Marcos Juárez, que en el último tiempo no había sufrido la falta de agua, la ausencia de lluvias desmejoró los lotes más atrasados y a los de ciclos largos y van a perder peso en el llenado. En el centro sur de Santa Fe la soja de primera culminó el llenado de granos. La desecación anticipará la cosecha; en 15 días se comenzaría por los primeros lotes.

¿Cuánta agua necesitaría la soja de segunda?

Los modelos arrojan que la necesidad promedio de la región es de 100 mm para recuperar los cultivos aunque para muchos ya es tarde. Sin embargo, las probabilidades estadísticas de que las lluvias cumplan con una oferta semejante en las próximas dos semanas se encuentran por debajo del 30% tomando en cuenta las estadísticas pluviométricas de los últimos 40 años de la región. El cultivo está utilizando las pocas reservas que quedan en el suelo para poder subsistir. El sector tiene puesta su atención en lo que ocurra con las lluvias del lunes 9 o martes 10, pero los pronósticos dan bajas chances de recibir lluvias importantes.

Fuente.- http://www.todoagro.com.ar