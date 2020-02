Por diversos motivos estamentos lecheros y lácteos de importancia en el país manifestaron su disconformidad por el presente del sector en Argentina. Meprolsafe exhibió su enojo por la acefalía en la Dirección de Lechería, en tanto que Apymel cuestionó el acuerdo Atilra - CIL que obliga a las pequeñas a pagar como pueden hacerlo las grandes.

Preocupados, como todos los actores del sector lácteo, la Mesa de Productores de Leche de la provincia de Santa Fe (Meprolsafe) se pronunció sobre la falta de señales en la designación de un Director de Lechería nacional, cartera que ya lleva acéfala casi 70 días desde la asunción del nuevo gobierno.

El comunicado enviado a los periodistas, incluye una propuesta de la Mesa para una designación del cargo ( aquí aqui para acceder al comunicado)

Hay mar de fondo en la industria



También hay mar de fondo en el sector pyme lácteo, ya que el gobierno avaló el acuerdo entre Atilra y el Centro de la Industria Lechera – que por su tecnología siempre puede pagar mejores salarios y relación litros recibidos/trabajadores -, y esto generó una rápida respuesta en los medios de parte de Pablo Villano, presidente de Apymel: “Nosotros creemos que hemos cumplido con los acuerdo que habíamos firmado para el 2018 y el año pasado en la paritaria., respetando la inflación. Desde agosto en adelante los porcentajes de pago de las empresas fueron de 57,5%.

Pagamos la diferencia de inflación de 2019 y adelantamos 1,7% de 2020. Los adelantos de $5000 que dio el gobierno en octubre los dejamos fijos para pagar en enero”, dijo el dirigente en declaraciones al programa ADN Rural que conduce el rafaelino Gustavo Gigena.

Indicó que “luego, en reuniones en el Ministerio de trabajo y cuando estábamos cerrando las negociaciones comenzaron a reclamar otras cosas y nosotros dijimos hasta acá llegamos”.

Argumentó que “las empresas grandes, por temor al paro decidieron pagar otros $13 mil, en cuotas de $5.000 y otras dos cuotas de $4000. El Ministerio accede a una homologación parcial entre el CIL y Atilra y allí aparece SanCor y pide ser parte del acuerdo, cuando es por todos sabido que SanCor tiene muchísimos acuerdos que no ha honrado y por lo tanto su proceder la inhibe como un actor serio, que solo pudo sostenerse por relaciones políticas pues si hubiera sido una pyme hubiera quebrado hace dos años”.

P: SanCor pretende reintegrarse a partir de la Junta Intercooperativa?



-No. Las cooperativas ya están integradas en el CIL y en Apymel, y en ese marco reingresa SanCor a este debate, que con 340 mil litros procesados en comparable a cualquier mediana empresa nuestra.

P: Y entonces, ¿por qué el Ministerio la avala para que sea un actor en esta negociación?



Villano: -Bueno, ésa es la pregunta clave. Nosotros tuvimos una reunión con el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y el secretario Marcelo Belotti, le expusimos esta situación y le adelantamos que saldríamos con este comunicado. Se nota que se dejó influenciar por Atilra y es por todos sabido que SanCor es Atilra, pues le debe muchos aportes. El Ministerio los ingresa y con ello pone la relación dos a uno, mientras que nosotros hemos luchado mucho para ser miembros de paritaria durante mucho tiempo y hace unos 8 años que lo conseguimos. Hay un trato diferenciado por parte del Ministerio.

P: -¿Qué harán ustedes?



Villano: -Presentamos un recurso de reconsideración porque esta situación nos parece injusta y vamos a pelearla. Creemos que se debe retrotraer la admisión de SanCor y que se homologue lo acordado antes. Si no nos escuchan, iremos a un reclamo por vía judicial. Para ello esperaremos la próxima reunión, y de allí a una asamblea que me dé mandato para presentarnos judicialmente.

Nosotros vamos a respetar lo que firmamos y hemos acordado. Los $13 mil en tres partes fue una propuesta extorsiva del gremio para evitar el paro. En nuestras pequeñas empresas los trabajadores se dan cuenta de la situación que vivimos y no tenemos conflicto, y saben que si siguen apretando se van a quedar sin trabajo porque esta actividad no da para más. Nosotros pagamos y pagaremos las sumas fijas que ordenó el gobierno de $4000, más $1000, y no vamos a dejarnos extorsionar por presiones de último momento.

P: -¿De cuánto es el salario promedio de un trabajador lácteo?

Villano: -Un trabajador en promedio, de bolsillo tiene un salario de 70 mil pesos y con aportes y cargas sociales le cuesta a cada empresa $123 mil.

Cabe destacar que Apymel recibió un fuerte apoyo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Puntualmente la entidad señaló que "habiendo tomado conocimiento de que Apymel, entidad adherida a nuestra Confederación se encuentra en una situación delicada y compleja, CAME resuelve dar "nuestro apoyo institucional como entidad de grado a dicha asociación en lo acontecido en la última paritaria de la industria láctea, atento a que, a través de su representación, se encuentran involucradas todas las empresas lácteas que componen el sector pyme del país.

Añade que "en segundo lugar confiamos en que el Ministerio sabrá mensurar y sopesar los distintos intereses en juego, brindado una solución justa y equitativa a las partes signatarias del CCT 2/88, y en especial, una que lo sea dentro del mismo polo o sector empresario".

