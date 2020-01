El informe mensual que pubIica CONINAGRO con 19 economías regionales monitoreadas por el Área de Economía sólo muestra seis producciones con signos de crecimiento.

El informe mensual que pubIica CONINAGRO con 19 economías regionales monitoreadas por el Área de Economía sólo muestra seis producciones con signos de crecimiento o prosperidad (aves, bovinos, granos, hortalizas, porcinos y yerba mate que sigue con precios, producción y consumo en alza). Esta información surge del análisis realizado en enero con información a Diciembre. En el caso de las aves sigue el sector en expansión con un buen cierre 2019 en exportaciones. Los bovinos mantienen el dinamismo con precios sostenidos pero con la amenaza de un coletazo de China. Los granos están con precios y costos a la par y una producción 2019/2020 con más volumen esperado.

El semáforo de CONINAGRO muestra siete actividades en advertencia, algunos con momentánea mejora en las exportaciones como es el caso de los cítricos dulces. En el maní los precios crecieron a la par de la inflación, pero las exportaciones siguen cayendo. Otra advertencia se da con la mandioca, que se mantiene con precios estancados y costos en alza. La miel también entra en este grupo con precios creciendo al mismo ritmo que la inflación pero con el agravante que siguen cayendo las exportaciones.

“Una de las causas de lo que muestra el semáforo y sus problemáticas, es la falta de financiamiento. Si bien

CONINAGRO ha avanzado con la SGR CONAVAL (herramienta financiera para el desarrollo económico del sector cooperativo pyme agropecuario), está faltando una monetización o líneas de créditos acordes a la situación que viven nuestras economías, con mercados recesivos, presión tributaria y con precios con más de un año que no aumentan. Hay que volcar rápidamente créditos a favor del trabajo, esto va a generar empleo y va a impactar en la producción, necesitamos financiamiento para que las economías regionales puedan alcanzar su desarrollo y crecimiento para darle divisas y desarrollo local a nuestro país, enfatizó Carlos Iannizzotto, presidente de CONINAGRO.

El informe además arroja seis producciones en crisis o cerca de ella. El arroz continúa con los indicadores negativos ya en casi un año sin crecimiento. Los forestales siguen con los precios atrasados pero con una incipiente suba de exportaciones. Manfredo Seifert, Consejero de CONINAGRO en Misiones, comenta que “nuestro problema estructural es la sobreoferta de madera madura. Eso hace que los precios no se van acomodando a la inflación y se quedan atrasados y las condiciones de pago se van difiriendo 30/60/90 o 120 días. El sector industrial en estas condiciones está muy cómodo”.

Los signos de crisis también afectan la papa, tabaco y peras/manzanas que han mejorado los precios en diciembre pero no alcanza a recuperar; está por arrancar la cosecha. Para finalizar, la crisis sigue afectando la industria vitivinícola con precios bajo cero, aún con stocks que ahogan aunque con leve suba del consumo.

Además Iannizzotto remarcó que preocupa la situación del sector agropecuario observando el semáforo. En este contexto no se puede avanzar. Hay una fuerte descapitalización en las economías regionales con falta de competitividad, máquinas viejas; todo esto conspira contra el trabajo y el desarrollo. Sin mano de obra el campo no produce y las economías regionales se debilitan.



Fuente.- http://www.todoagro.com.ar