El Ministro de Hacienda de la provincia de Misiones, C.P.N. Adolfo Safrán hizo una primera evaluación de los primeros 30 días del modelo económico que está tratando de poner en marcha el presidente Alberto Fernández. “La gestión de Martín Guzmán está orientada a dar solvencia fiscal a la Nación, trabajar en la reestructuración de la deuda y generar una inyección en la economía, cambiar el humor de la gente, poner dinero en el bolsillo para reactivar el consumo y romper esta caída de la actividad en la economía argentina”, explicó sobre su par nacional.

Después de estos primeros pasos y de la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva, Safrán considera que hay “síntomas de reactivación” en el consumo y la inversión a través de la baja de tasas.

¿Qué impacto puede tener la Ley de Solidaridad?

La ley tiene varias aristas. La principal es darle solvencia fiscal a las cuentas de la Nación, que evidentemente estaba con serias dificultades. Gran parte de lo recaudado, va a la caja de Nación, como el impuesto solidario a la compra de divisas, como la reforma previsional, excepto lo que tiene que ver con Bienes Personales y la suspensión de la baja del impuesto a las Ganancias, que benefician a las provincias porque no perdemos coparticipación. Pero era prioritario para sanear una situación complicada en las cuentas de la Nación. Son impuestos que no gravan al pequeño contribuyente, sino los que están con mejor rentabilidad, la minería, los formadores de precios, el sector financiero, los agroexportadores, que fueron los ganadores de los últimos años a diferencia del 90 por ciento de la población que la estuvo pasando mal.

¿Cómo define el año que terminó?

Fue complicado, especialmente en los últimos cuatro meses a partir de la decisión del ex presidente Mauricio Macri de eliminar el IVA en algunos artículos de la canasta básica, -que no tuvo efecto en la baja de la inflación- y la modificación de Ganancias, que terminaron afectando las arcas de Nación y provincias. En Misiones, según nuestros cálculos, perdimos 750 millones de pesos entre agosto y diciembre. Y hay provincias muy complicadas porque ya venían con números en rojo.

¿Se puede recuperar eso? ¿Cómo quedó la discusión con la Corte?

En la última reunión que tuvimos con el viceministro del Interior, se planteó un cronograma de reuniones para calcular perjuicios. La Nación aceptó que sea la Comisión Federal de Impuestos el organismo que haga el cálculo de perjuicio.

Tenemos un nuevo modelo económico ¿Cuánto se puede demorar en salir de la recesión?

Hubo un cambio fuerte en el rumbo económico, dictando medidas para reactivar el consumo, generar inversión, que la exportación sea un motor de demanda agregada que viene bastante planchada. Pero es clave que pueda resolver la reestructuración de la deuda. Eso le va a permitir a la Nación contar con mayores recursos para generar una reactivación. Hoy se están viendo algunos síntomas, débiles, pero importantes en el escenario. En el consumo, inversiones posibles a través de la baja de la tasa de interés. Si se sigue esta línea y hay reestructuración de la deuda, podemos cerrar un mejor año.

Con la caída del Consenso Fiscal hubo temor de algunos sectores empresarios de que haya una suba de impuesto.

¿Cuál es la posición de Misiones?

El Consenso Fiscal no fue derogado, sino suspendido en algunas cláusulas, en lo que hace a la baja de Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliarios para 2020. Pero acordamos que nO podemos superar topes establecidos de 2019, por lo que veo improbable que Misiones suba. Sí quedó abierta la posibilidad de gravar exportaciones, pero todavía no hay posición de Misiones. Pero para comercio, industria, actividad productiva, no está prevista la suba de Ingresos Brutos.

Se discutió bastante, sobre todo en el tiempo electoral, sobre los recursos que recibían las provincias, pero en comparación la coparticipación perdió con la inflación…

La coparticipación ha crecido por debajo de la inflación, diez puntos por debajo. Estamos hablando de más de siete mil millones de pesos. Es más de un mes y medio de coparticipación.

¿Cómo se pudo sostener la Provincia con todo esto?

Se priorizan los gastos. El Gobierno de la Renovación tiene una clara decisión de priorizar los gastos sociales, de salud, educación, desarrollo social, en especial en algunas áreas en las que la Nación se retiró, como la interzafra, tabaco. El Estado provincial es fuerte en las áreas sociales y en el resto, hay que ser inteligentes y austeros.

Pero cerramos el año con equilibrio, aunque en los últimos meses hubo una ralentización de pagos, reprogramados algunos por menores recursos.

Y en ese contexto, siguen los Ahoras…

Son once programas los que continúan. Ahora Misiones, Ahora Góndola, Bebé, Patentamiento, Tarjeta, Pan, La mayoría hasta el 29 de Febrero. Excepto el Ahora Pan, que con precio tope de hasta 85 pesos el kilo de Francés, seguirá hasta junio. Hay mucha demanda de las cámaras y los comercios piden que continuemos, porque sirvieron para superar este momento de crisis. Lo prorrogamos por dos meses, pero vamos a rediscutir en marzo como seguimos.

También se congeló el precio del boleto por 180 días ¿Cómo se va a financiar eso?

Estamos aguardando, la semana que viene, una reunión con Transporte de la Nación. Entendemos que hay una intención de volver a los subsidios que estuvieron hasta 2018. En Misiones nos juntamos nosotros con las empresas para darles tranquilidad de que el congelamiento viene con respaldo de la Provincia y esperamos ver cuánto pone la Nación.

