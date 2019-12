Aunque se publicó la norma en el boletín oficial, bancos y entidades financieras esperan la reglamentación de la AFIP. Durante dos días no se venderán dólares por feriado cambiario. El Gobierno publicó en la tarde del lunes en el boletín oficial la ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva por lo que comenzó a regir, entre otras medidas, el impuesto del 30 por ciento a la compra de dólares para atesoramiento. Sin embargo, durante la jornada hubo muchas dudas sobre la compra de la divisa y se espera aun una reglamentación para la aplicación plena. Los bancos y las casas de cambio esperaban la publicación de la norma desde temprano en el boletín oficial mientras trabajaban en adecuar los sistemas al gravamen del 30 por ciento.

Sin embargo, la ley fue promulgada recién a la tarde, después de las 17,00 horas cuando los bancos cerraron y en la víspera de un feriado cambiario de 48 horas por la Navidad.

Es que si bien la norma está en vigencia, resta la reglamentación de la AFIP que determinará los destalles de la operatoria. Según el artículo 44 de la norma la “aplicación, recaudación y ejecución judicial, estará cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos y le será de aplicación la ley 11.683 (t.o. en 1998) y sus modificatorias”.

Ante la llegada de la norma los bancos realizaron operaciones con normalidad aunque algunos no vendieron en canales electrónicos. Como la ley fue publicada fuera del horario bancario, no se pudo comprobar si se puede ya adquirir dólares con un 30% de recargo. Algunos home banking no funcionaron durante la tarde y tenían como leyenda: “Estamos adecuando los sistemas a la nueva normativa”.

En efecto, según pudo saber Ámbito en los bancos privados hay incertidumbre y valoran tener dos días sin operaciones para adecuarse pero sobre todo para esperar la reglamentación. Durante este lunes hasta tarde, las áreas de legales de las entidades estaban trabajando a la espera de una normativa de la AFIP para conocer la letra chica.

En tanto, fuentes oficiales aseguraron a este medio que se está trabajando en la reglamentación y que podría estar recién el 30 de diciembre, es decir el próximo lunes. Aunque otras fuentes confiaban en que se podría llegar a este jueves.

Ante este panorama, varios bancos están pensando en no vender dólares el jueves si es que no hay resoluciones de la AFIP.

Pese a que aún resta la comunicación oficial, se pudo saber que las operaciones de compra de billetes de este lunes no fueron están alcanzadas, pero se aplicará el impuesto desde el jueves. En tanto, para las operaciones con tarjeta de crédito, se aplicaría para todas las compras desde esta jornada.

En otro orden, las entidades que venden dólares de manera electrónica como invertir online, Balanz y Bull Market directamente no vendieron este lunes, primero esperando la publicación en el boletín oficial y ahora aguardando la disposición final de la AFIP.

Cabe recordar que por el cepo a la compra de divisas permite adquirir sólo 200 dólares por mes a las personas para atesoramiento. Le ley de Solidaridad incluye un impuesto a estas operaciones que llevará el dólar ahorro a más de 80 pesos.

