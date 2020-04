En las últimas horas se confirmaron los aplazamientos de Assen y el Gran Premio de Finlandia, con lo cual la temporada no dará comienzo antes del 9 de Agosto, fecha en la que está programado el Gran Premio de la República Checa en Brno. Los responsables del Circuito KymiRing oficializaron que el Gran Premio de Finlandia de Moto GP no se celebrará en la fecha acordada del 12 de Julio, después de conocerse la decisión adoptada por el gobierno finlandés de no permitir, hasta el mes de agosto, eventos deportivos o de ocio que reúnan a 500 o más personas por la pandemia de Coronavirus (COVID-19). Sólo falta la actuación oficial de Dorna Sport, quien dará a conocer una nueva fecha para la celebración del Gran Premio de Finlandia en los próximos días.

El circuito finlandés debía ser revisado por los comisarios de la FIM para cumplir con la homologación correspondiente, hecho que nunca sucedió por los eventos de público conocimiento, con lo cual era lógico esperar su aplazamiento.

La fecha en Assen podría posponerse para otoño o inclúso para la próxima temporada

El próximo TT de Assen estaba previsto para el fin de semana del 26 al 28 de junio, pero hoy se supo a través del RW Racing GP, equipo holandés que compite en el Campeonato del Mundo de Moto2, que eso no será posible.

La estructura confirmó que recibieron un comunicado del trazado holandés con el anuncio del aplazamiento del TT de Assen.

Hasta el momento se pensaba que Assen sería la segunda cita del año. Brno (7 al 9 de agosto) y Austria (14-16 de agosto) quedan ahora como los primeros en el calendario para un reinicio de la actividad. Posteriormente y en el mismo mes continuaría el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone (28-30 de agosto) y luego el Gran Premio de San Marino (10-12 de septiembre).

Oficialmente, el último GP aplazado fue el de Barcelona del 7 de junio, pero Assen en Holanda, Sachsenring en Alemania y KymiRing en Finlandia continuarán por el mismo camino ya que los respectivos gobiernos nacionales no permitirán los eventos que involucran a grandes multitudes de personas antes de agosto.

Este es el calendario provisional publicado por Dorna en el que todavía aparecen las fechas de Alemania, Holanda y Finlandia, tres citas que en la próxima revisión del calendario (posiblemente el 27 de abril) serán aplazadas o incluso canceladas:



