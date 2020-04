La empresa italiana, proveedora de los neumáticos del Mundial, donó 100.000 euros a organizaciones que luchan contra el Coronavirus (COVID-19) y sus empleados son voluntarios de la sanidad, mientras que el ex jefe de McLaren desembolsó un millón de libras para alimentos para los trabajadores de la salud. La pandemia de coronavirus paralizó muchas actividades pero movió a otras, como la solidaridad. Tal es el caso de miembros de Pirelli Sport, con su Director, Mario Isola a la cabeza, quienes se ofrecieron como voluntarios para afrontar el problema que aqueja a Milán, Lombardia, una de las zonas más afectadas por la pandemia y donde la empresa proveedora de los neumáticos de Fórmula 1 tiene su sede.

Isola es chofer de ambulancia voluntario (antiguo trabajo antes de ingresar a la firma de cubiertas) y otros empleados se dedican a la asistencia de afectados por el COVID-19. Pirelli, por su parte, suspendió la realización de su clásico calendario y entregó 100.000 euros a organizaciones benéficas, sumando más de un millón en donaciones.

"El deporte del motor puede haberse detenido por ahora, pero en Pirelli todos estamos trabajando tan duro como siempre. No solo en nuestros trabajos ordinarios, sino también para enfrentar el desafío que todos enfrentamos juntos.

Desde mi punto de vista, he estado realizando los mismos turnos de ambulancia voluntaria que siempre y haciendo todo lo posible para ayudar. Solo porque tenemos el Coronavirus (COVID-19) [en Italia], no evita que las personas se enfermen como de costumbre, por lo que las personas que se ofrecen como voluntarias en cualquier función se vuelven aún más importantes, y he estado dando todo el tiempo que puedo a la ambulancia", comentó Isola.

Por su parte, Ron Dennis, ex Jefe del equipo McLaren de F1, a través de su fundación DreamChasing, desembolsó un millón de libras para el alimento de los trabajadores de la sanidad británica. "Nuestro objetivo es entregar un millón de comidas en tres meses, donde más se necesita, al epicentro del esfuerzo de guerra contra el Coronavirus (COVID-19). Aplaudimos los inmensos esfuerzos de cada individuo y organización que ya se ha esforzado por ayudar a los héroes en nuestra línea del sistema de salud. Estamos todos juntos en esto. Apelo específicamente a la comunidad empresarial y a los líderes empresariales para que se involucren apoyando", expresó Dennis.

Por: DD

Fuente.- https://www.campeones.com.ar