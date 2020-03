El local, de Villa La Angostura, se impuso en la segunda competencia del año con el Torino del equipo Laboritto Jrs. Werner fue el esolta y Canapino subió al podio en los últimos metros. El Toro Rojo de Juan Cruz Benvenuti estuvo imparable durante las acciones previas a la final y, en esta segunda competencia de Turismo Carretera en el autódromo de Neuquén, no fue la excepción, porque a pesar de la alternativa del cambios de ruedas derechas, el equipo Laboritto Jrs culminó una gran tarea al devolverlo a pista nuevamente en el primer lugar, algo que lo encaminó hacia su segunda victoria en la categoría.

En el movimiento inicial, Benvenuti estiró el frenaje hasta el fin de la recta por afuera, por lo que Valentín Aguirre dobló muy abierto en la primera curva y se cayó del piano, algo que aprovechó el de Villa La Angostura para meterse por adentro, acelerar mejor y colocarse al frente del pelotón. Mariano Werner, Jonatan Castellano y Agustín Canapino completaron los cinco primeros de la fila.

Con el paso de las vueltas, Benvenuti se despegó del resto y le hizo más de dos segundos de ventaja a Aguirre, quien tenía pegado a Werner en la cola del Dodge, y éste, a Castellano. Pero de a poco se fueron acercando al momento para ingresar a los boxes para reemplazar los neumáticos.

Los primeros en entrar fueron Castellano, Santiago Mangoni y José Manuel Urcera, mientras que Benvenuti, Aguirre y Gastón Mazzacane lo hicieron en el giro siguiente. Canapino, en tanto, entró dos vueltas después, y Werner, tres. Cuando la hilera se acomodó, Benvenuti volvió al frente, seguido por Werner y Mangoni.

En la 15° ronda, Benvenuti alcanzó a Sergio Alaux (quien no había entrado a los boxes) y estuvo varios metros detrás del Chevrolet, lo que le posibilitó a Werner acercarse y pegarse a la cola del Torino, pero el local aguantó hasta ver la bandera de cuadros.

Canapino, en tanto, se hizo del tercer puesto en los últimos metros, al superar a Mazzacane primero y a Mangoni después. "Tenía mucho mejor auto que Santiago. Tenía un buen ritmo, me demoré en el tránsito al salir de los boxes, pero intenté, intenté, Gastón se defendía bien, y en el final lo pudo pasar a él y después a Mangoni, que no tenía buen ritmo y mi auto estaba entero", comentó el campeón, feliz por acudir al podio.

El ganador, en tanto, manifestó: "Haber ganado en Neuquén es un sueño. No lo puedo creer. El equipo me dio un misil y me preocupé cuando aparecieron esos autos delante de mí (Alaux primero y Dose sobre el final); no entendí por qué no se corrían. Pero por suerte me pude deshacer de ellos y pudimos plasmar el trabajo de todo el equipo... La verdad que es una locura".

Con estos resultados, Ardusso (7° con el Torino del equipo oficial) lidera el campeonato con 79 puntos, seguido por Benvenuti con 72.50 y Santero, con 71.50.

La próxima fecha será el 29 de marzo, en el autódromo entrerriano de Concordia.

Final - Neuquén



Pos. Piloto Marca Tiempo Dif.

1° BENVENUTI, JUAN CRUZ Torino 38:17.276



2° WERNER, MARIANO Ford 38:17.575 0.299



3° CANAPINO, AGUSTÍN Chevrolet 38:32.284 15.008



4° MANGONI, SANTIAGO Chevrolet 38:32.535 15.259



5° MAZZACANE, GASTÓN Chevrolet 38:32.796 15.520



6° AGUIRRE, VALENTÍN Dodge 38:33.122 15.846



7° ARDUSSO, FACUNDO Torino 38:34.904 17.628



8° URCERA, JOSÉ MANUEL Chevrolet 38:40.755 23.479



9° SANTERO, JULIÁN Ford 38:42.141 24.865



10° GINI, ESTEBAN Torino 38:43.790 26.514



11° CASTELLANO, JONATAN Dodge 38:44.034 26.758



12° PERNÍA, LEONEL Torino 38:45.879 28.603



13° ORTELLI, GUILLERMO Chevrolet 38:48.687 31.411



14° UGALDE, LIONEL Torino 38:49.193 31.917



15° LEDESMA, CHRISTIAN Chevrolet 38:51.416 34.140



16° MORIATIS, EMANUEL Ford 38:51.977 34.701



17° DE BENEDICTIS, JUAN BAUTISTA Ford 38:53.986 36.710



18° TROSSET, NICOLÁS Dodge 38:59.189 41.913



19° RODRÍGUEZ, MATÍAS Dodge 39:00.151 42.875



20° LAMBIRIS, MAURICIO Ford 39:06.877 49.601



21° DELLA MOTTA, FACUNDO Torino 39:07.280 50.004



22° SAVINO, JOSÉ IGNACIO Ford 39:10.061 52.785



23° SPATARO, EMILIANO Torino 39:10.344 53.068



24° GIANINI, JUAN PABLO Ford 39:10.675 53.399



25° AGRELO, MARCELO Torino 39:11.111 53.835



26° EBARLÍN, JUAN JOSÉ Chevrolet 39:11.848 54.572



27° CIANTINI, DIEGO Torino 39:15.941 58.665



28° JALAF, MATÍAS Ford 39:18.664 1:01.388



29° ALAUX, SERGIO Chevrolet 39:18.952 1:01.676



30° FERRANTE, GASTÓN Torino 39:22.462 1:05.186



31° FONTANA, NORBERTO Chevrolet 39:23.209 1:05.933



32° OKULOVICH, CARLOS Torino 39:24.201 1:06.925



33° TRUCCO, JUAN MARTÍN Dodge 39:26.941 1:09.665



34° NOLESI, MATHÍAS Ford 39:28.499 1:11.223



35° SILVA, JUAN MANUEL Ford 39:29.195 1:11.919



36° COSTANZO, PABLO Torino 39:29.525 1:12.249



37° VENTRICELLI , LUCIANO Ford 39:39.916 1:22.640



38° COTIGNOLA, NICOLÁS Torino 39:43.992 1:26.716



39° DOSE, CHRISTIAN Chevrolet 38:17.838 1 VTA



40° PONTE, MARTÍN Dodge 38:18.861 1 VTA



41° DI PALMA, LUIS JOSÉ Dodge 38:42.876 1 VTA



42° BONELLI, NICOLÁS Ford 39:31.334 1 VTA



43° BRUNO, JUAN MARTÍN Dodge 30:32.199 6 VTAS



44° RUGGIERO, ALAN Ford 24:16.794 10 VTAS



45° DE CARLO, DIEGO Chevrolet 18:58.449 14 VTAS



46° CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS Ford 15:56.880 15 VTAS



47° PONCE DE LEÓN, GABRIEL Ford 11:00.087 18 VTAS



PROMEDIO: 171,595 KM/H



RECORD DE VUELTA: NRO 96 (BENVENUTI) VTA 2 EN 1:29.238 A 176,696 KM/H

