El ex árbitro, ahora reconocido fanático del Millonario, fue muy duro con su colega por su labor en el duelo en el Monumental. "Ni yo ni el mundo del fútbol se come que seas mundialista", disparó. Desde que Pablo Lunati dejó su labor como árbitro de Primera División, su fanatismo por River dejó de ser oculto y el controvertido personaje saca a flor de piel cada vez que puede su amor por el club de Núñez. Pero en esta ocasión fue más allá, ya que además de mostrarse como hincha ferviente del Millonario aprovechó la ocasión para tirarle con munición gruesa a su ex colega, Néstor Pitana, quien arbitró el duelo entre River y Central Córdoba del domingo.

"Me da la sensación que Pitana tiene un problema con River. Si, tiene un problema con River. Querido Pitana, a Cardona en la cancha de River lo echaste porque algunas situaciónes y contextos SUPERAN TU CAPACIDAD EN UNA CANCHA, RIVER NO TE DEBE NADA, DEJA DE JUGAR EN CONTRA NUESTRO", escribió Lunati en su cuenta de Twitter.

El ex árbitro le reclamó a Pitana por algunos fallos durante el encuentro por la 18° fecha de la Superliga, como el de un penal no cobrado en favor de River y una patada de Gervasio Núñez a Enzo Pérez.

"A PITANA le regalo el RECONTRA PENALAZO que no le dio a Suárez, te lo regalo, lo saco del análisis. BIEN La Roja a Paulo Díaz, lo viste muy bien, lo que no viste fue el golpe que Núñez le dio en la cabeza para que reaccione así que por lo menos era amarilla", continuó.

Pero para el final, Lunati fue más duro con su colega y escribió: "Das las leyes de (des)ventaja muy mal, pareciese que te cuesta mucho. Horrores te cuesta. Ni yo, ni el mundo del fútbol se come que seas mundialista, acá te cuesta una barbaridad y con River te cuesta mucho más. Y el último partido que dirigiste en cancha de River fuiste igual".



Foto.- Pablo Lunati

