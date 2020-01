El "Matador" ganó por tercera vez el Dakar y le dio a Mini su primer triunfo con el modelo 4x2. "Fue un Dakar difícil en el que fuimos a fondo desde el primer día hasta el último, y donde tuvimos en Nasser y en Stéphane dos grandísimos competidores", afirmó el español. Carlos Sainz sigue haciendo historia y a sus pergaminos le acaba de sumar otra página gloriosa con la victoria en el Dakar 2020. "Fue un Dakar difícil en el que fuimos a fondo desde el primer día hasta el último, y donde tuvimos en Nasser y en Stéphane dos grandísimos competidores. Estoy orgulloso de esta victoria con este nuevo auto", señaló el español.

Sobre la clave para alcanzar este nuevo halago, el legendario "Matador" destacó que "cometer menos errores e ir más rápido, no hay secretos. Parecía que los tres de cabeza nunca íbamos a cometer fallas y por eso el ritmo fue creciendo. Además, la segunda semana eran etapas peligrosas, en las que había muchas trampas y era muy fácil cometer un error al ritmo que se iba".

Consultado sobre ¿qué fue lo más difícil?, el piloto de 57 años resaltó que "hay que tener paciencia, no te puedes volver loco. En el Dakar hay que resetear cada día, pensar que si pierdes no puedes ganar al día siguiente toda la diferencia. Quizá otras veces he sido más impaciente. Por eso el Dakar es tan estresante, dentro del auto se pasa mucha tensión, mucha velocidad, mucho riesgo y cuando las cosas salen bien tienes una satisfacción enorme. Lucas y yo siempre hemos estado muy unidos y con confianza".

Luego de haber disputado su Dakar número 13, el piloto de Mini habló de lo que significa ser el piloto más longevo en ganar la carrera. "Subí un poco más el listón para que cueste más, pero eso es anecdótico. La edad hay que tenerla en cuenta, por supuesto, pero más importante que la edad es el cronómetro, es lo que marca la diferencia".

Y en el final llegó la pregunta esperada: ¿Lo volverá a intentar elevar el próximo año? "No lo sé. Ahora lo primero que quiero hacer es descansar, recuperarme. El estrés ha sido alto, el desgaste fuerte, y ahora me apetece volver a casa y tomarme un tiempo, aunque conociéndome sé que lo digo ahora pero después de tres o cuatro días ya le empiezo a dar vueltas a la cabeza".

Por: MR

Fuente.- https://www.campeones.com.ar