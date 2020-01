Ésa fue una de las frases que dejó el Tano en la conferencia de prensa que brindó desde la Bombonera al explicar los motivos de su retiro de Boca Juniors.

Directo desde la cancha de Boca, el presidente Jorge Ameal y De Rossi hablaron para la prensa sobre los motivos que llevaron al italiano a tomar la decisión de alejarse del club Xeneize y del fútbol. "No es por motivos futbolísticos ni por falta de afecto a Boca. Hoy nos toca despedir a De Rossi" Esas fueron las primeras palabras de Ameal hacia todos los presentes, aclarando las dudas que relacionaban al jugador con una supuesta disconformidad hacia la nueva dirigencia.

Luego el Tano tomó la palabra y contó cuales fueron las razones que lo llevaron a alejarse de las canchas: " No hay ningún problema de salud de mi familia. La nueva dirigencia me mostró cariño e intento que me quede, pero la decisión es definitiva. Me voy porque mi familia me extraña y yo a ellos también".

Además, comentó lo que las autoridades le dijeron: " Acá me dijeron que me tome el tiempo que quiera. Me ofrecieron ayuda para solucionar lo que me está pasando. Pero no necesito ayuda: Necesito volver a mi casa. Me despido de un club que entró en mi corazón".

Y detalló: " No me gusta vender humo, pero yo voy a ser parte de Boca para siempre. La gente que encontré transformó esto en algo mágico. Me recibieron como si fuera un hermano. Les agradezco por esta oportunidad".

