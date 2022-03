A partir del mes de Enero de este año, el Municipio de Apóstoles decidió no realizar la recolección de residuos domiciliarios los días sábados, por tal motivo este jueves en su programa por Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles, el Prof. Juan Manuel Ortiz entrevistó al Concejal del espacio político “Activar”, Juan Ahumada, que comente sobre eso y sí ellos en el Honorable Concejo Deliberante (HCD) estaban al tanto. El Edil dijo, “nosotros afines del año pasado recibimos a las señora Intendente del Municipio en el Concejo y nos comentó que a ellos se le complicaba al ser día sábado conseguir las personas que realicen la recolección como eso es horas extras por ahí los empleados no estaba obligados a ir, siempre tendrían que estar sobre la hora buscando personal para que vayan a realizar las tareas de recolección, entonces por eso se le complicaba, es la explicación que nos dio ella, de ahí que nos parezca correcto o no, esto ha suscitado muchísimos reclamos por parte de los vecinos que estaban acostumbradas que se trabaje de esta forma, pero bueno como te dijo ha sigo una explicación meramente administrativa, la toma de decisión por la incapacidad de conseguir personas para realizar esas tareas”. “Esa fue la explicación que esgrimió la Intendenta dentro del Concejo de Apóstoles”.

10 de Marzo de 2022