El martes este medio entrevistó al Diputado Provincial (MC), Walter Molina sobre la crisis hídrica – por la sequía, la económica y la poca ayuda que reciben de parte de los Municipios y del Gobierno Provincial que están padeciendo los productores rurales de la zona sur de la provincia de Misiones. También hablo de algunos puntos tratados la semana pasada en la reunión de la comisión de seguimiento de los productores autoconvocados realizada en un salón del Paraje Las tunas en el Departamento de Apóstoles. Al inicio de la entrevista mencionó que acababa de llegar de un paraje rural del Municipio de Apóstoles, donde horas antes se produjo un incendio en un pinal, que con ayuda de vecinos pudieron sofocar y agregó al final llegó un camión tanque con agua.

Sobre su participación en el encuentro de los autoconvocados, dijo, “en la última reunión convocado por los productores en el salón de Las Tunas, las autoridades constituidas dieron un informe, manifestaron que en sus diferentes encuentros con organismos del Gobierno Provincial no se ha podido encontrar la ayuda que se esperaba de parte de los agricultores, salvo el Ministerio del Agro que entregó maíz para paliar la crisis, pero la sorpresa fue que el precio no era el convenido, muy por encima a lo que le habían dicho". “Los créditos de 100.000 pesos tan anunciado pero pocos ejecutados no logra satisfacer la demanda del productor, porque las pérdidas fueron millonarias.

“El agricultor entendió que el Gobierno tiene que estar de su lado, pero el Gobierno con sus acciones dejo claro que solo quiere ser socio en las ganancias, en las perdidas como en este tiempo mira para otro lado, no escuchamos que haya de parte del Gobierno un relevamiento de las perdidas por la crisis que todavía no termino, por eso el productor comienza a actuar en defensa propia”. “Los colonos están perdiendo las esperanzas y eso es muy triste”, decía el ex Legislador.

Foto.- El ex Ligislador Walter Molina, junto al Diputado Nacional Martín Arjol

16 de Febrero de 2022