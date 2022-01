Ya nadie escapa a las malas condiciones climáticas, en este caso la sequía, falta de agua que afecta gran parte de la región y por lógica al Municipio misionero de Apóstoles, donde se observa un desolador panorama para pequeños productores y feriantes. Este jueves dialogamos con feriantes locales, quienes manifestaron sus preocupaciones. “Estamos bien de salud, pero la producción es muy pobre, por el clima que estamos pasando, también los precios que no nos acompañaron mucho en los últimos tiempos no se pudo hacer inversiones, es muy bravo el sol y esta sequía que afecta los cultivos anuales principalmente”. “El sol quemó todos los productos de hojas verdes, alguna que otra fruta se arrancó casi verde, si no se perdía y ahora ya se marchitaron”, “algo tradicional que es la mandioca se perdió casi toda la producción”. “La escasez de agua hace muy difícil la situación”, nos decía el feriante.





Prácticamente productos verdes de hojas, frutas no hay, a lo sumo panificados (dulces y salados), alguna elaboración de; conservas, pickles, mermeladas, chucrut, escabeches, jalea, también canelones, peroge, etc.

Otra feriante comentaba, “ya hace bastante tiempo que estamos en la feria, casi 2 años, pero estamos mal, muy mal, no tenemos nada en las chacras, ni siguiera las cebollitas de verdeo, o sea esta pésimo todo”. “Ni choclos hubo este año, las plantas de mandarinas, pomelos, todo lo que sea frutales se están secando”. “Mientras no llueva no vamos a tener nada vender”, sentenció. Los pequeños yerbales se están secando después de la primera zafra, nos dijo una productora yerbatera.

20 de Enero de 2022