En la calida mañana del día miércoles, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su programa "Información al Límite" por Límite Informativo Radio 99. Apóstoles al Juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, De Familia y Violencia Familiar de la ciudad de Apóstoles, S.S. Juez Dr. Juan Manuel Lezcano para hablar sobre la Norma Internacional ISO 9001 en la versión 2015 y el trabajo que llevan adelante desde su flamante Juzgado próximo a cumplir un año de funcionamiento. "Estamos muy contentos y conformes con el trabajo de todo el equipo del Juzgado Multifuero de Apóstoles en este año de funcionamiento por eso estamos avanzando en lograr la certificación de calidad bajo las normas ISO 9001/15 para mejorar cada día el servicio de Justicia en la zona sur de Misiones", dijo el funcionario de la Justicia.

"No es solo el trabajo de un Juez el funcionamiento de un juzgado sino de todo el equipo multidisciplinario que me acompañan para atender todos los casos que se presentan en las cinco localidades que abarca la jurisdicción nuestra, dónde día a día están en el campo para atender cada uno de los casos que son temas muy sensibles que resolver como son los casos de violencia familiar", señalo el Dr. Lezcano. "Tratamos de utilizar en nuestras sentencias, un lenguaje fácil y claro para los ciudadanos que no están muy familiarizados con los técnicismos jurídicos para hacer que el poder judicial sea un poder cercano con todos", estos fueron algunos de los conceptos vertidos en una amplia entrevista del Juez del Juzgado Civil, Comercial, Laboral, De Familia y Violencia Familiar de la ciudad de Apóstoles en la 99.1 de Apóstoles.

27 de Octubre de 2021