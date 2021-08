Muchas veces nos encontramos en nuestra querida ciudad de Apóstoles con nombres de avenidas, calles, plazoletas, barrios, edificios, etc., que, para nosotros, simples ciudadanos, no tendrían un significado que se relacione directamente con el lugar. Por otra parte, curiosamente, muchos personajes ilustres que han dedicado su vida y obra al bien común, no aparecen, no son reconocidos públicamente, se podría hablar de omisión, de olvido, ¿o simplemente pasaron por alto algunos nombres y hechos con alguna expresa intencionalidad?, en este contexto, el día martes 3 de Agosto en el programa “Protagonistas” que se emite de lunes a Jueves por Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles, fue entrevistado el Historiador, Licenciado en Turismo, Jorge Rendiche para hablar de ese “Apóstoles del Ayer”, fueron cincuenta y dos minutos, a plena emoción, donde la audiencia tuve la oportunidad de recordar, conocer y sentir parte de un tiempo pasado que para muchos fue mejor y así lo hicieron saber con sus mensajes a la radio.





Uno de los temas principales tratados en la entrevista fue el del olvidado Agrimensor Nacional Don Juan Queirel, quien diseñó y mensuró el Apóstoles moderno, entre 1895-1896; que también demarcó las primeras chacras en varias localidades cercanas del sur misionero como; San José, Concepción de la Sierra, San Javier, “y no estoy muy seguro si también Virasoro en la provincia de Corrientes “, mencionó Rendiche.

Además, destacó que el agrimensor Queirel en Febrero de 1897 publicó en Buenos Aires su libro "Misiones", donde cuenta como era el territorio misionero de esa época, de su trabajo como descubiertero (así se autodenominaba), de la población existente, los conflictos que se suscitaban, el mismo recorrió el entonces Territorio Nacional de Misiones, once veces abriendo picadas que con los años serían rutas nacionales y provinciales”.

Sin embargo, teniendo en cuenta la historia de Apóstoles y la innegable importancia de la actuación del agrimensor Juan Queirel no se encuentra en la ciudad de Apóstoles ningún lugar que recuerde públicamente su memoria, como sí lo hacen un amplio boulevard en la localidad de San José y una calle en la ciudad de Posadas.

Foto.- Gentileza del Lic. Jorge Rendiche

4 de Agosto de 2021