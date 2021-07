Así se refirió, consultado por este medio, Matías Safrán tras el aterrizaje de emergencia con la aeronave en una ruta en cercanía de la localidad correntina de San Carlos, el ultimo día viernes. Se realiza plan de vuelo para realizar un sobrevuelo de un campo particular en la zona rural de San Carlos, en la provincia de Corrientes con salida 14,15 UTC es decir 11,15 hora local.

Con la aeronave propiedad del Aeroclub Apóstoles, Marca Cessna 172 Matrícula LV-HBS con capacidad para cuatro personas, al mando del piloto Matías José Safrán PPA Lic. 51732 estando habilitados tanto el piloto cómo la aeronave se realiza el despegue a la hora estimada. Safrán relata lo siguiente, “llegando al punto en cuestión a los seis minutos aproximadamente”. “se realiza el sobrevuelo y al momento del regreso se empieza a sentir una pérdida de potencia leve”. “Decido regresar a Apóstoles, pero sobre la Ruta Nacional N° 14 se acentúa más esa falla por la que ya me considero en emergencia y observo alternativas de aterrizaje”.

"Ya que a Apóstoles no llegaba, observe tres alternativas, un campo arado, la Ruta Nacional N° 14 o la Ruta Provincial N° 34, del ingreso a la localidad de San Carlos, ya que en esas situaciones lo primero es priorizar salvar las vidas tanto de las personas en vuelo como las que pudieran estar en tierra y si se salva la aeronave, mejor aún”. “Nos encontrábamos a unos 600 más de altura al memento de la falla ya nuestra segunda alternativa, la del campo arado no llegaba en ese caso probable salvaba las vidas de las personas en vuelo, que éramos tres. pero no sé cómo sería el aterrizaje en campo arado pudiendo romper la aeronave, igual ya no llegaba a esa alternativa, así que tome la tercera y más viable, la Ruta 34, ya que la 14 se veía muy transitada Y la 34 no así que en cuestión de unos dos minutos estábamos aterrizando en la 34 sin ningún inconveniente”. “Por lo que procedemos a notificar primero al Aeropuerto Posadas, la Gendarmería Nacional, también un agradecimiento a la Policía de la provincia de Corrientes que actuó en el lugar con tareas de cuidado del tránsito, además gracias al personal de Gendarmería Nacional a su apoyo se pudo trasladar cinchando por tierra los 40 kilómetros y demorando unas tres horas hasta el Aeroclub de donde partimos”. “Sin reportar daños de personas y materiales”. “Con decirte que me estresado más trasladarlo por tierra que el aterrizaje de emergencia, por tener que esquivar; árboles, carteles, colectivos, camiones y automóviles para no dañar ni a ellos ni al avión”, concluyó el piloto Matías Safrán.

25 de Julio de 2021