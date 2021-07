“Quiero dejarlo en claro que aquí no son importantes los cargos, no es ahora voy a presentarme porque dejo de ser Concejal, Diputado, lo que sea y ahora quiero ser Diputado Nacional, uno no hace política pensando en el cargo, uno tiene que hacer política en buscar la forma de resolver los problemas a la ciudadanía.”, remarcó el Presidente de Activar Misiones. En entrevista exclusiva en el programa “Blanco Sobre Negro” del periodista, Ricardo Alvez por Límite informativo radio 99.1 Apóstoles, el Presidente de Activar Misiones el Dr. Pedro Puerta dio a conocer su opinión con respecto a la conformación de la lista de candidatos de Juntos por el Cambio en Misiones. “En primer lugar venimos trabajando muy bien desde Activar Misiones, un partido que se ha consolidado en toda la provincia desde un inicio allá por el 2027 cuando trabajábamos con un perfil más de una organización con mucho contenido social, seguimos avanzando consiguiendo bancas en destinos Concejos Deliberantes de la provincia de Misiones, reafirmando nuestra Banca en el Concejo Deliberante de la ciudad de Apóstoles, creo que todo ese trabajo se fue consolidando y hoy nos permite estar en la mesa grande de discusión de lo que representa la oposición en la provincia de Misiones dentro de Juntos por el Cambio, venimos trabajando en ese sentido de cara a la ultimas elecciones con la energía puesta en lograr una lista de consenso, entendemos que si estamos juntos tenemos los que tenemos puntos en común los que son del PRO, Radicales y nosotros los de Activar para consensuar e ir a las Elecciones Nacionales de Noviembre en una sola lista.

Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (P.A.S.O.), “queremos lograr una lista de consenso”, mencionó

Luego agregó, “entiendo valoro y respeto la voluntad que tienen los representes de otros partidos de querer participar en las P.A.S.O., pero también quiero dejarlo en claro que aquí no son importantes los cargos, no es “ahora voy a presentarme porque dejo de ser Concejal, Diputado, lo que sea y ahora quiero ser Diputado Nacional”, uno no hace política pensando en el cargo, uno tiene que hacer política en buscar la forma de resolver los problemas a la ciudadanía, para eso basta un ejemplo, nosotros en el 2015 accedió a una Banca en el Concejo deliberante de Apóstoles, cuando pasaron esos 4 años, gran parte del arco político decía “ahora viene la reelección del Concejal”, y nosotros planteamos que no, en ese momento el Concejal Gastón Caballero tenia las aptitudes para poder ser candidato y pelear una intendencia y permitir que alguien nuevo venga y se sume al espacio, como es el caso de Juan Ahumada, lo mismo hicimos en la elección provincial con los nombres que tenían que ocupar los representantes de Activar Misiones en la lista provincial, todo apuntaba que tenía que ser yo el candidato, y nosotros entendimos que más importante que sea yo la figura más representativa del partido, sea alguien nuevo con un perfil joven que es German Kiczka que es una persona que viene trabajando con nosotros desde hace muyo tiempo, Activar Misiones no hace política por los cargos, ninguno de nosotros vive de la política, hacemos política porque nos apasiona, porque queremos cambiar la realidad, porque entendemos que tiene que haber dialogo, consenso y de esa forma se construya una Provincia más grande y más pujante y en este sentido hasta el día 24 de Julio que es cuando vence la presentación de las listas nosotros vamos a trabajar para que Juntos por el Cambio tenga una lista de consenso”, concluyó, Pedro Puerta.

18 de Julio de 2021