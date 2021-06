Así lo señaló el Docente y Candidato a Diputado Provincial por el Frente Agrario y Social para la Victoria (FAySV) Cristian Castro en Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles, en la mañana del martes 1° de Junio y siguiendo con la ronda de Candidatos de todos los frentes, Juan Manuel Ortiz entrevistó al Docente de San Javier y Candidato a Diputado Provincial del FAySV, Cristan Castro para hablar del trabajo político de cara a las elecciones del próximo 6 de Junio. "Estamos recorriendo toda la zona Sur de Misiones y escuchando a los vecinos con sus inquietudes y demandas, necesitamos un equilibrio en la Cámara de Representantes que no sea todo de la Renovación es necesario otras voces". "El Gobierno Renovador se jacta de tener recaudación récord y es cierto , más de un 80% respecto a los recaudado el año pasado, pero eso no se ve en el interior de Misiones, todavía tenemos escuelas rancho, la mayoría de las localidades no tiene cloacas, Puerto Iguazú tiene problemas de agua, los Hospitales de los pueblos del interior no tienen insumos y entonces nos preguntamos, cuales son las prioridades del Gobierno?.



"La inflación de este año se proyecta en el 50% y la Provincia fijó una pauta salarial del 26% teniendo recaudación récord y eso es inadmisible por eso queremos plantear que existen otras alternativas a la renovación en Misiones".



"Por eso pedimos a los misioneros que éste domingo 6 de Junio vote a los candidatos del Frente Agrario y Social para la Victoria con Santiago Mansilla y Blanca Alvez como Candidatos en los primeros lugares", concluyó Castro.

2° de Junio de 2021