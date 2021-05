En menos de una semana habrá elecciones de Diputados Provinciales y Concejales en la provincia de Misiones, este medio dialogó con María del Carmen "Mary" León, Candidata de Segunda Concejal Titular para la ciudad de Posadas por el Sublema Juntos Podemos Lista 900 Letra T del Frente Juntos por el Cambio, que tiene al periodista, Daniel "Dani" Amarilla, encabezando la Lista. León, dijo, "acepté el desafío de ser actora activa como Candidata a Segunda Concejal por el Sublema Juntos Podemos". "Asumiendo el compromiso de trabajar con humildad y respeto, para servir al vecino y no servirme de ellos, quienes me expusieron muchas ideas y propuestas para presentar al Honorable Concejo Deliberante, desde nuestras Bancas". También "Mary" agregó, "entre tantas propuestas una es, abordar la problemática de los; perros, gatos, que se desplazan en la vía pública, poniendo en peligro a los transeúntes, motociclistas, automovilistas, causando hasta siniestros que son evitables con mayor presencia diarias y campañas masivas del I.Mu.S.A. en todos los barrios de Posadas evitando burocracias". "Otra propuesta es Recategorizaciones para empleados municipales y que todos los aumentos se plasme en el básico del personal activo y pasivo, a efectos que los sueldos vaya al ritmo de la inflación, puesto que un empleado cuando percibe un sueldo bien remunerado brinda una mejor atención al contribuyente y no trabaja a desgano por el magro sueldo que cobran y al jubilarse percibirán un salario digno, en razón que actualmente un jubilado municipal percibe un sueldo que está por debajo de la línea de pobreza, tras trabajar 30 años para el Municipio", concluyó María del Carmen "Mary" León.

30 de Mayo de 2021