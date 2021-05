"Es una verguenza charlar con vecinos de Itaembe Guazú, de Itaembe Mini o Barrio Independencia y que te digan". "Estoy sin trabajo y tengo que mantener mi familia, por eso quisimos poner un kioskito en casa para ir tirando, pero la muni en el sector de habilitación comercial me piden mil requisitos, por ejemplo, un plano del local y eso me sale sesenta mil pesos". Así se refería el periodista y candidato a Primer Concejal Titular para la ciudad de Posadas del Sublema Juntos Podemos, Lista 900 Letra "T” por el Frente Juntos por el Cambio, Daniel “Dani” Amarilla. "La municipalidad para que está? para ayudar o para perjudicar al vecino que paga sus impuestos y por ahí busca una salida a la crisis que se vive?". "Todos los días hay problemas porque el Intendente Lalo llenó de jóvenes profesionales, o trasladó Vialidad a la casa central, no se sabe, y sus nuevos funcionarios son uno mas personaje que el otro, y no respetan antiguedad ni experiencia de los empleados mas antiguos del Municipio, obviamente hay un gran malestar y encima deben soportar que en una oficina deban compartir un montón de gente, y encima todos los días aparecen caras nuevas y antes de decir buen día dicen, yo soy gente de Lalo".

"Por ahí a Lalo le hacen creer que si tira un poco de asfalto sobre alguna calle con empedrado se tapa todo lo que está ocurriendo internamente, o por ahí le dicen que llenando la ciudad con carteles de "su Candidato a Concejal" nadie se va dar cuenta de donde sale la plata, el personal y los móviles que ocupan".

"Sería bueno que el Intendente deje de gastar la plata del pueblo en la campaña política,, porque no es de el, ni de su candidato, ni de sus empresas manejada por sus parientes, es de los vecinos", concluyó Amarilla.

12 de Mayo de 2021