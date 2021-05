Así se refirió en contacto con este medio, el Candidato a Primer Concejal para la ciudad de Posadas del Sublema “Maximicemos”, Lista 900 Letra N, Pablo Roa. “un claro ejemplo de ello es la tan mencionada "sustentabilidad" de la ciudad de Posadas, impulsada por una planta clasificadora de residuos, la cual alcanza solo a una pequeña parte de la ciudad, que casualmente es el centro y Villa Sarita”. También, Roa, agregó, “otra vez, se deja de lado a gran parte de Posadas, a los barrios y sus vecinos. No hay que alejarse mucho del "centro" para ver pasillos y calles donde no hay contenedores, ni un plan de descacharrización, lo que se refleja en la epidemia del Dengue que azota a la capital provincial”. "En Posadas nos quieren hacer creer que somos solo obras, y no vamos más allá del centro y la costanera".

“Generar desigualdades, no puede ser el camino a tomar, menos aun teniendo en cuenta que los residuos que se (clasifican) no poseen aún un destino final, resultando solo una acumulación que genera más contaminación”. “Posadas debe crecer en igualdad de oportunidades, igualdad de servicios y de calidad de vida para todos y cada uno de los vecinos”. “Seremos una ciudad tan linda, como el barrio menos urbanizado y la familia más vulnerable”. “Es por eso que queremos seguir trabajando y siendo la voz de los barrios en el Honorable Concejo Deliberante, y estamos seguro de contar con el apoyo de gran parte de Posadas, de cada vecino que se siente Posadas, para que maximicemos todos los barrios”, concluyó el joven Candidato a Concejal, Pablo Roa. Acompañan al joven en la Lista, Cecilia Aquino, Susana Velázquez, Sebastián Gómez, entre otros.

10 de Mayo de 2021