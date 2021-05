Así se refirió el Secretario de Industria Tecnología y Ambiente de la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles, Ing. Alfredo Enrique "Fredy" Rau en una entrevista realizada por el periodista, Ricardo Álvez en su programa sabatino por Límite informativo Radio 99.1 Apóstoles. La nota se dió en el marco relacionado al Centro de Almacenamiento Transitorio (CAT) de Neumáticos que cuenta el Municipio de la ciudad de Las Flores, donde en los últimos días se pudo observar en grupos y redes sociales un video que daba cuenta de cubiertas “tiradas” en dicho predio, allá en la cantera. “Bueno tengo que corregiste, no es que están tiradas, sino es la planta de almacenamiento transitorio, es decir es el lugar que se destinó desde el primer momento para el deposito en forma transitaria como dice el nombre de las cubiertas hasta que la empresa Warms Argentina S.A., pasa con sus camiones y retira”. “Hasta este, para que tengamos una idea se deben haber hecho unas mil toneladas de cubiertas recuperadas (1.000 toneladas), porque más o menos tenemos uno cuarenta camiones que salieron de ahí con cubiertas que llevan veinticinco toneladas cada uno, así lo que vos viste , es lo mínimo que se acumula semanalmente, se le hace el registro, por supuesto, ayer por ejemplo salió otro camión, trabajamos no solamente con los residuos de Apóstoles, sino con de los Municipios vecinos, de Posadas, mismo, vinieron doce camiones, es un volumen importante, a mi lo que me gusta es recalcar es que la planta está trabajando, que el motivo esencial de este programa era retirar un residuo difícil de tratar del ambiente y eso lo que se está haciendo”.

“Después la verdad que, digamos desde el Municipio se ha cumplido con todo lo que se firmó, que es eso la justamente la recolección semanal de los neumáticos y el deposito que se puso en comodato a disposición de esta firma, después lo que digan, vos sabes que es tiempo de campaña, como vos decías, nosotros tratamos de hacer campaña, justamente mostrando los hechos que ya hemos realizados, lo que estamos realizando y lo que vamos a realizar y bueno hay otros espacios políticos que utilizan esto de la crítica, que es lo más fácil, porque bueno creo que están vacíos de ideas y acciones para mostrar, entonces recurren a este artilugio, que la gente esta cansada, digamos, la gente quiere ver cosas que se hagan y no tanta crítica, que aparte no es constructiva, porque si vos me venís con un planteo de mejora de lo que se esta haciendo yo te lo tomo, pero salir con estos videos es realmente incalificable, ya para mí”.



Y sobre las elecciones Rau, también manifestó, “solicitamos nos sigan apoyando con su voto en las elecciones legislativas del 6 de Junio porque la relación entre la Gestión Municipal de María Eugenia Safrán y el Gobierno Provincial nunca fue tan fuerte y fructífero como se observa actualmente, viéndose esto en los hechos concretados como las salas de terapia del Hospital de Apóstoles, las obras realizadas en conjunto con Vialidad Provincial, entre otras”.

