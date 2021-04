Así lo afirmó, la vocera y referente de Docentes Autoconvocados de la zona sur de la provincia de Misiones, Profesora Claudia Neustadt, en el programa matutino de juan Manuel Ortiz que se emite por Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles. La charla estuvo orientada con respeto en otra semana de lucha que llevan jornadas de paro por 72 horas sin asistencia a las escuelas, y el desarrollo de una nueva Asamblea Provincial los Trabajadores de la Educación en Lucha nucleados en; UDNAM, MPL, UTEM CTA.A ATE, Tribuna Docente, Corriente Nacional Conti Santoro, Marea Blanca, y Docentes Autoconvocados.

"El Gobierno Provincial se jacta de tener una recaudación récord y resulta que gran cantidad de Escuelas en Misiones no tienen porteros, eso demuestra el poco interés que tienen por la Educación". "Galarza estuvo en Apóstoles porque se escapó nuevamente del CGE para no escuchar los reclamos del sector Docente no quiere dar la cara por eso viene al interior a sacarse fotos", continuó diciendo la docente.

"Esta semana continua la lucha Docente, hoy 9,30 horas (por el día martes) en la Plazoleta de la Madre de Apóstoles vamos a tener una reunión Informativa y mañana la Asamblea Provincial en Puerto Esperanza para definir los pasos a seguir", finalizó Neustadt.

20 de Abril de 2021