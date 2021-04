Así lo afirmó, con respecto al cierre del Cuerpo Deliberativo local por casos positivos de Coronavirus (COVID-19), el Concejal de la ciudad de Apóstoles, del espacio político Activar, Juan Ahumada. En la mañana del miércoles, Juan Manuel Ortiz entrevistó en su Programa “Información al Límite”, que se emite por Límite Informativo Radio 99.1 Apóstoles, al Concejal de la Ciudad de Las Flores. “Si estamos sin actividad esta semana y la próxima ya que el Presidente, el Secretario y el personal Administrativo del concejo dieron positivos para COVID", amplió, Ahumada. "Estamos en una situación epidemiológica complicada en todo el país y sabemos de muchos casos en Apóstoles, por eso se deben tomar las medidas adecuadas para cuidar a los vecinos, no estoy de acuerdo con la vacunación a los empleados municipales de 18 a 65 años que comenzó ayer – por el día martes - , ya que todavía hay muchos mayores de nuestra ciudad que no se vacunaron por no tener turnos o poder bajar la aplicación, por eso cuando se retome la actividad en el Concejo Deliberante voy a solicitar un informe sobre el listado de empleados municipales vacunados en Apóstoles, para dar transparencia a la población". "Es posible poder sesionar en forma virtual como lo hicimos el año pasado si continúa esta situación epidemiológica complicada”, finalizó el Edil.

14 de Abril de 2021