Los Candidatos del Sublema "Juntos Podemos", que tiene como candidato a primer Concejal para la ciudad de Posadas, Daniel "Dani" Amarilla, el sublema lleva también como segunda candidata a Concejal Mary León y como tercer candidato a Concejal Ramón Ignacio Brítez, los dos son Sub Oficiales retirados de la Policía de Misiones. "No trabajamos ni dependemos de la política, no tenemos cargos ni somos funcionarios del intendente, ni abogados, no jugamos al golf ni conocemos Europa, pero conocemos los barrios de Posadas y sus problemas, caminamos libremente cada uno con sus logros personales y su conducta, no necesitamos que nadie nos lleve a conocer y hacer selfie en algún barrio". "Sabemos lo que el vecino quiere y pide y nadie lo escucha en el Concejo ni en la Municipalidad de Posadas". "Somos Vecinos como cada uno de Ustedes, y nos ponemos a su disposición, estamos convencidos que si cada uno pone su granito de arena desde el lugar que le toque, podemos tener una Posadas mejor para todos. Sumáte, "Juntos Podemos", dijo el periodista y candicato a Concejal, Daniel Amarilla.

Nuestro compromiso

1.- Trabajar como siempre de frente y sin mentiras.



2.- Exigir que termine el curro de las fotomultas.



3.- Exigir que dejen de cobrar el SEM, ya se paga carnet conducir, patentes y muchos impuestos municipales.



4.- Paradas, iluminación y servicios para todo Posadas, no solo el centro y la costanera.



5.- Delegaciones Municipales para brindar servicio real al vecino y no un deposito de punteros políticos..



6.- Implementar nuevamente la Patrulla Urbana Municipal como en el 2006, integrada por personas capacitadas e instruidas permanentemente, que sean nexo con las fuerzas de seguridad, bomberos, ambulancia y estén preparados para atender y guiar al turista.



7.- Descongelamiento de la antigüedad” en los sueldos de los empleados municipales y blanqueo de rubros en negro.



8.- Exigir al Intendente el cumplimiento de recorridos, frecuencias, y horarios del servicio urbano de transporte.

14 de Abril de 2021