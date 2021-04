“Seguimos trabajando y sumando gente, algo que nos alegra y fortalece”. “No vamos a cambiar nuestro discurso, pensamiento, ni mucho menos nuestros ideales, vamos a trabajar en conjunto con los vecinos de la ciudad de Posadas”, así comentó el Periodista y Candidato a Concejal para la ciudad de Posadas, Daniel “Dani” Amarilla a sesenta días para las elecciones. También hizo referencia a varias propuestas y proyectos que tiene en para de los posadeños. “Queremos una Posadas igual para todos, no con beneficios para un sector y otros olvidados”. “Vamos a pedir como lo hicimos ya en el 2013, porque nadie puede mirar para otro lado ante la cantidad de hechos delictivos diarios en nuestra ciudad, reinstalar la Patrulla Urbana Municipal, para que trabaje en conjunto y sea nexo entre los vecinos y la Policía, Bomberos, Ambulancias y pueda atender al turista que nos visita, con capacitación permanente para sus integrantes”. “Vamos a pedir rebajas y excepciones de impuestos municipales para empresas, emprendedores o vecinos que quieran invertir en algún local comercial, ayudarlos no ahogarlos”. “Queremos que las fotomultas sirvan para prevenir y sancionar correctamente a los infractores. no que sea utilizado como ahora como un gran curro, un tribunal de faltas paralelo tiene y nadie tiene derecho a realizar su descargo como si lo hace ante el Tribunal de Faltas Municipal, algo totalmente fuera de la Ley, no lo vamos a permitir, sea quien sea, el dueño del curro". “Nosotros al igual que vos queremos una Posadas mejor para todos, pero de verdad para todos”, concluyó el Candidato.

Foto.- Archivo

6 de Abril de 2021