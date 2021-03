El periodista y candidato a Concejal para la ciudad de Posadas, Daniel “Dani” Amarilla, oficializó quienes van acompañarle en los primeros lugares en la lista de Concejales Titulares en el Sublema para las elecciones del 6 de Junio próximo, Mary León es su segunda candidata a y Ramón Ignacio Brítez, tercer candidato, los dos son Sub Oficiales retirados de la Policía de la provincia de Misiones, ambos entregaron más de 20 años de sus vidas a la institución y al servicio de la Gente. Amarilla, dijo, “seguimos sumando y trabajando, esta noche nos reunimos y ya puedo decirles que me van acompañar en mi Sublema para las elecciones del 6 de Junio próximo, como segunda candidata a Concejal Mary León y como tercer candidato a Concejal Ramón Ignacio Brítez, los dos son Sub Oficiales retirados de la Policía de Misiones, entregaron más de 20 años de sus vidas a la institución y al servicio de la Gente”. “Para mí es un gran orgullo que me acompañen porque se dé su honestidad y compromiso para ayudar al vecino, la Gran Familia Policial de Misiones estará bien representada con estas dos personas”.

También agregó, “vamos a ponernos, junto a otros que integraran nuestra lista, a consideración del vecino de Posadas para cuidar lo bueno que se hizo, pero proponer las muchas cosas que faltan por hacer, acompañar y presentar cada idea y proyecto del vecino, porque estamos convencidos que solo de esa manera se podrán realizar los sueños que tenemos de una Posadas mejor para todos”. “Súmate y aporta tus ideas y tus sueños, Juntos Podemos, concluyó, Daniel Amarilla.

30 de Marzo de 2021