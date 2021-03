Este medio contactó al periodista y candidato a Concejal para la ciudad de Posadas, Daniel “Dani” Amarilla, quien manifestó queeste lunes 29 de Marzo a las 19,30 horas, “me reúno con quienes voy a cerrar para mi segunda y mi tercero candidato a Concejales Titulares en nuestra la lista”. También se explayó, sobre la repercusión que tuvo su candidatura a Primer Concejal,” gracias a los vecinos, entidades, reparticiones, que se comunican y se acercan a charlar y compartir ideas y proyectos, como siempre cumpliré mi palabra de no exponerlos para que no los persigan o trasladen, pero muy feliz porque sé que esos son votos de corazón y defendiendo ideales”. “Voy a seguir denunciando como lo vengo haciendo hace tiempo sobre la inseguridad en la ciudad de Posadas, la Posadas Linda y la que le falta cosas, el gran curro de la foto multas que ni la Policía ni la Municipalidad recibe un peso, solo el Ministro de Gobierno, Pérez”.

Amarilla siguió diciendo, “seguramente muchos candidatos o presentadores de candidatos, saldrán ahora a denunciar cosas que no lo hicieron todo este tiempo sentado cómodamente en el Honrable Concejo Deliberante o en la Cámara de Diputados”. “Les recomiendo que no salgan ahora a disfrazarse de opositores, la gente sabe muy bien quien es quien”. “Yo denuncié la corrupción y lo voy a seguir haciendo, le guste a quien le guste, porque si no tuviera ideales y convicciones hace mucho estaría en algún puestito político de la renovación”. “Me arrodillo solo ante Dios”. “Vamos por más”, concluyó el periodista y candidato a Concejal para la ciudad de Posadas, Daniel “Dani” Amarilla.

Foto. - Archivo

