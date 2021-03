A días del cierre de las listas de candidatos Legislativos Provinciales para el próximo 6 de Junio en la provincia de Misiones, trascendió que por el sector del puentismo (Activar) hay una ronda de nombres cercanos al dirigente Pedro Puerta que pujan por quedarse con una candidatura, ellos son los históricos dirigentes locales del espacio, el ex candidato a Intendente, Ceferino “Pepe” Tourn y la gremialista Blanca Gutiérrez, más cercanos a la figura de Ramón Puerta. Por otro lado, los más próximos al hijo del ex Embajador en España, Gastón Caballero ex Concejal y el apoderado del actual espacio político y quien estaría picando en punta Germán Kiczka.

19 de Marzo de 2021