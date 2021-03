El viernes a primera hora, luego de conocerse el fallo emitido por S.S., el Juez de Instrucción N° 4 de la ciudad de Apóstoles, Dr. Miguel Ángel Feria, donde dicto la falta de mérito en la causa del homicidio del joven César Daniel Tizato del Barrio Pindapoy en la localidad misionera de San José, al imputado, Richard Arnaldo Cristaldo. Este medio dialogó con el Dr. José Antonio Reyes quien es el defensor del imputado en la causa del homicidio, Richard Arnaldo Cristaldo. “Con respeto a este hombre que fue acusado y estaba detenido por sospechado de ser el único autor del homicidio del joven Tizato de Pindapoy, después de una investigación profunda de más de setecientas, ochocientas hojas del expediente, se han hecho un montón de investigaciones y pruebas, se trató de investigar si estaba realmente, él a ese hecho, ya de un principio dijeron que, él se había quebrado, que había confesado, era mentira nunca confesó de haber sido el autor”. “Solo dijo que con autorización de la madre y el padrastro tenías conocimiento que le invitó a ir a cazar”. Reyes siguió diciendo, “solamente eso, pero cunado volvió por el camino, había unas personas que se presentaron les pidieron unos proyectiles, aparentemente le conocían, hola que haces Pelado, pero como es calvo, prácticamente rapado, cualquiera le dice Pelado”.

El Letrado, avanzó en su comentario, “bueno yo he hecho un estudio profundo, agilice, hice un planteo de al defensa, después de mucho tiempo sin ningún tipo de excarcelación, solo argumentado todo lo que estaba en el sumario no había ninguna prueba concreta que lo involucre a Cristaldo, entonces correspondía que se dicte la falta de mérito y así entendió bien el Doctor Faria, más el argumento que todavía no lo tengo completo porque le quedo la duda y eso corresponde la inmediata libertad y en horas de la siesta de ayer se le dio la libertad ”.



¿Es en primera instancia o definitivo?



“Es una falta de mérito y le dan un plazo y si en el plazo que se agregue algo o no la investigación se puede reformar directamente en el sobrecimiento definitivo, se cierra y él no va a juicio, la causa puede quedar abierta para ver si hay otro autor, no cierto”.



Cristaldo quedo en libertad, está en su domicilio, siempre queda sujeto que el Juzgado lo llame en el plazo que le dio, la investigación queda abierta, pero ninguna de las pruebas es concluyente con respeto a él, ni siquiera el hisopado le ha vinculado, eso fue un adicional porque son parte de las pericias.



Este fue un caso que conmovió en el mes de Agosto de 2020 en la zona sur de la provincia de Misiones.

12 de Marzo de 2021