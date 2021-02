A través de redes sociales vecinos de Itaembé Miní Este en el conurbano de la ciudad de Posadas a pesar del mal tiempo se autoconvocaron este miércoles a las 9,00 horas por las “Fotomultas” que llegan a los domicilios sin ser justificadas en el Centro de Monitoreo Vial ubicado en la esquina de las intersecciones de las Avenidas; Comandante Espora y Avenida Uruguay de la ciudad mencionada. El reclamo es precisamente por el semáforo ubicado en la ex Ruta 213 y Calle 178 en eses sector de la capital provincial, pero tras conocerse la convocatoria esta se extendió por otras situaciones que se dan en distintos puntos de la Ciudad de Posadas. En un petitorio por escrito los vecinos solicitaron la señalización de los sitios donde se ubican las “Fotomultas” en Posadas, con sus respectivos números de ordenanzas. También, “desestimar las multas tanto en semáforos como radares que se realizaron sin notificación fehaciente y sin cumplimiento de los requisitos de la Ley”.

Y pudieron que “a partir de la fecha se retiren las flechas verdes para giro”.

Esquina de la polémica

Al respecto, una de las vecinas y participante de la protesta, puntualizó, "a mi llegó una multa en mi domicilio y otra cuando me dirigí a la oficina para hacer el reclamo sobre el semáforo que está sobre la ex Ruta 213 y Calle 178 y somos varios los afectados de los Barrios; Acaraguá, Misionerita e incluso personas que no son de los barrios que han recibido multas de esa esquina". "Cuando fui a la oficina me dijeron que tenía que realizar un descargo y que me iban a hacer un descuento por la multa, pero les dije cómo me iban a cobrar siendo que no pasé en rojo, la imagen muestra sólo el semáforo y no la flecha verde que te da el paso para doblar hacia la derecha", explicó. Al igual que ella, existen varios casos similares, "muchos vecinos se encontraron con esa infracción cuando fueron a renovar su licencia, incluso hay un caso que tiene que pagar hasta 250 mil pesos".



Los vecinos formaron un grupo de Whatsapp para convocar a esta protesta y cuando se hizo viral, se sumaron otros casos en distintos puntos de la ciudad. En la entrada a Itaembé Guazú sobre Ruta Nacional N° 12 allí se habilita la luz de giro a la derecha, como también en las Avenidas; Tierra del Fuego y Rademacher donde vecinos recibieron multas por seguir la flecha de avance. “Todos los protestantes recalcaron que se hace difícil afrontar los gastos de las multas ya que se encuentra sujeto al valor del combustible y "no se puede pagar, hay un vecino que ya acumula 13 multas de esa misma esquina, se hizo una nota con la firma de todos los involucrados y se entregó para tener una respuesta rápida, y en teoría estaría para el viernes donde volveremos a manifestarnos".

Gentileza.- Eugenia Laura Rossono

3 de Febrero del 2021