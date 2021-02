El lunes en horas de la tarde se abatió una torrencial lluvia en el Departamento de Apóstoles, en la localidad misionera de Azara solo hubo un aguacero que no afecto a los barrios, como es otros Municipios. Este medio dialogó con el Intendente, Daniel Yendryka, quien manifestó, “por suerte nosotros anticipamos, los otros días tuvimos una pequeña inundación con la lluvia anterior, los empleados municipales salieron con la retroexcavadora y la motoniveladora hicieron algunos sanjeos para anticiparse, que sabíamos que esto iba a venir nuevamente, probablemente hasta el jueves va a continuar el mal tiempo en la región, gracias a Dios, solo cayó un aguacero, no hubo tormenta, ni nada”. Los trabajos anteriores que realizaron los empleados de Obras Públicas, con las otras lluvias grandes que hubo, se solucionó, el agua hoy pudo escurrirse normalmente”. Además, tenemos presentes que en una media hora te llueve como si fuera vente horas de seguido”. “Este lunes por suerte no fue muy fuerte acá en el pueblo”, concluyó, el Jefe Comunal.

Foto.- Archivo

1º de Febrero de 2021