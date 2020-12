La Municipalidad de la ciudad de Apóstoles informa y aclara a la comunidad que la ciudad no retrocede de fase, se mantiene en con la circulación responsable, evitando reuniones culturales, deportivas y religiosas que involucren aglomeración de personas. Por lo tanto, no se encuentran permitidas las actividades deportivas y afines grupales, las caminatas y el ciclismo se encuentran permitidos siempre y cuando circulen en sentido de las agujas del reloj, manteniendo distanciamiento adecuado. Esta actividad se puede realizar hasta las 21,00 horas siempre haciendo uso correcto del barbijo. Las actividades comerciales se encuentran habilitadas hasta el horario prestablecido en cada rubro. En tanto que los bares, pub, restaurantes y afines están parcialmente inhabilitados, solamente podrán funcionar con servicio de delivery hasta las 00,00 horas. Se recuerda a la comunidad que ante la pandemia del Coronavirus (COVID-19), se encuentra habilitado un número exclusivo para que se comuniquen ante cualquier aparición de síntomas. De esta manera podrán comunicarse a través de Whatsapp a través del número 3758-512043. Se recomienda No salir de sus casas si no es necesario. Se solicita seriedad y responsabilidad al momento de la comunicación.

Fotos.- Ilustrativa (Plazoleta de La Madre y Fleyer de la comunicación)

14 de Diciembre de 2020