En su intervención, después de las cinco horas de este viernes en la sesión de la Cámara de Diputados de la Nación, el Diputado Nacional (PAyS/Frente de Todos, Héctor “Cacho” Bárbaro, dijo que se va abstener a votar el Proyecto de Ley sobre regulación del acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). "En valor de la palabra, ni a favor ni en contra, apoyó la decisión del Presidente y su argumento fue que “que le había dicho a su electorado que no iba a votar a favor del aborto y cumplir la palabra”, Bárbaro cumplió y no votó a favor y tampoco en contra para apoyar al Presidente. Vale decir que más de la mitad de la exposición Bárbaro habló del ex Presidente Macri y sus políticas, lejos del tema que se trataba en la sesión.

11 de Diciembre de 2020